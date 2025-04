Nehéz normálisnak maradni, ha az ember egyszer kémkedésre adta a fejét

Fájó hiányossága volt a magyarországi streamingkínálatnak, hogy a közelmúltig egyik felületen se volt látható A legendák hivatala (Le bureau des légendes) című francia sorozat, melyet nemcsak minden idők legjobb francia sorozatának szokás tartani, de nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő produkcióról van szó. Éric Rochant kémsorozata túlzás nélkül odatehető a legnagyobb klasszikusok – a Breaking Bad, a Mad Men, sőt, akár a Maffiózók vagy a Drót – mellé, a saját zsánerében pedig végképp a legnagyobbak egyike, hozzáértő vélemények szerint A legendák hivatalánál egy sorozat sem adta vissza hitelesebben a kémszervezetek működésének világát. Bár a sorozatot jó pár évvel késéssel leadta később a Duna TV, néhány hónapja pedig csendben felkerült a SkyShowtime-ra is, sajnos a maga idejében csak kevesekhez jutott el nálunk az öt évadot megélt sorozat.

Ritka az, amikor egy sorozat egyszerre van logikusan és a körülményekhez képest valószerűen felépítve, és közben nemcsak szórakoztat, de segít kicsit megérteni a zűrzavart, ami látszólag körülvesz bennünket

– írtuk róla annak idején, és mindez már mutatja, milyen nehéz feladatot vállaltak magukra a francia sorozat amerikai adaptációja, Az ügynökség alkotói. Igaz, a Paramount+ is biztosra ment, hiszen az adaptációt jegyző Butterworth fivérek (Jez és John-Henry) korábban olyan sikerfilmek forgatókönyveit írták, mint A holnap határa és Az aszfalt királyai, de producerként beszállt George Clooney is, a főbb szerepekben pedig olyan sztárok láthatók, mint Michael Fassbender, Jodie Turner-Smith, Jeffrey Wright és Richard Gere. Sőt, még az epizódszerepekben is olyanok bukkannak fel, mint Dominic West vagy a Homelanddel ismertté vált David Harewood.

A sorozat fő helyszíne a CIA londoni kirendeltsége, ide rendelik vissza a történet elején a Marslakó fedőnéven dolgozó Brandont (Fassbender), akit több éves afrikai megbízatás után vonnak ki, és fel kell adnia a legendáját, azaz a fedősztoriját és az ezzel járó életét. Ami nem könnyű akkor, ha ezzel az ott megismert nőről, Samiáról (Turner-Smith) is le kell mondania. Marslakónak is nehezen megy, pláne, amikor egy váratlan fordulattal kiderül, hogy Samia Zahir is Londonban van. Hogy ez csak véletlen-e, esetleg valami komolyabb titkosszolgálati művelet része, azt nem tudhatjuk, de Marslakót nem is érdekli, hanem veszélyes kettős játszmába kezd.

Ezzel párhuzamosan a munkahelyén is szaporodnak a feladatai, hiszen a CIA egyik fedett ügynöke eltűnik Belaruszban, és félő, hogy az oroszok kezére kerül, aminek beláthatatlan következményei lennének. Részt vesz továbbá egy új ügynök, Daniela (Saura Lightfoot-Leon) felkészítésében, aki egy veszélyes iráni küldetésre vállalkozik, így beleláthatunk a kémek kiképzésének izgalmas folyamatába is. Mindeközben azonban az ügynökök mentális állapotát felmérő pszichológus, Dr. Blake (Harriet Sansom Harris, talán az egyetlen őszinte és tényleg szimpatikus karakter a sorozatban) azt gyanítja, Marslakó nem úszta meg mentális károsodás nélkül a szolgálatnál töltött éveket, sem a visszailleszkedést a korábbi életébe, és nyilvánvalóan titkol valamit. És a helyzet az, hogy Dr. Blake-nek igaza van, de ezt Marslakó tinédzser lánya, Poppy (India Fowler) is megerősíthetné neki.