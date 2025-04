Budapesten VersVillamos és Versvonat, vidéken pedig huszonnégy órás versfolyam is várja a költészet napját ünneplőket

Hatvanegy éve, 1964 óta április 11-én ünnepeljük már a költészet napját, ennek alkalmából pedig országszerte programok százai várják az érdeklődőket.

Ebből készített rövid válogatást az MTI, ami szerint Budapesten a BKK kortárs versekkel és VersVillamossal, az Örkény Színház közös énekléssel és az Anyám tyúkja című előadás különkiadásával, a József Attila Színház drámapályázatának eredményhirdetésével és irodalmi szalonnal, az Óbudai Társaskör pedig kortárs költők estjével várja a közönséget a magyar költészet napján.

A MÁV-csoport hangosbemondóiból is versek szólnak majd, a Nyugati pályaudvarról pedig Versvonat indul, amelyen az utasok nemcsak olvashatnak, de – a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeinek tolmácsolásában – élőben is hallgathatnak majd verseket.

Az idén húszéves Versünnep Fesztivál konferenciával és nagyszabású gálával ünnepli a költészet napját a Nemzeti Színházban, és idén is megrendezik a Versmaratont, amin a Magyar Napló Kiadó gondozásában megjelent, Az év versei antológiából 61 költő olvassa fel verseit tizenkét órán át Budapesten, a Magyar Katolikus Rádió székhelyén. A Vígszínház társulata is ünnepi műsorral tiszteleg József Attila születésnapja előtt. A Mátyás-templomnál pedig költészet napi flashmobot is láthatnak délben az arra járók.

Vidéken is számos eseményt rendeznek a költészet napján, a programok között Miskolcon versvillamossal, szavalóversennyel és irodalmi teadélutánnal; Szolnokon a Hild téren szabadtéri versmondással; Békéscsabán a Jókai Színházban huszonnégy órás versfolyammal, a Lencsési Könyvtárban pedig kortárs költőket bemutató zenés, verses délutánnal; Debrecenben költészeti fesztivállal; Makón közös versmondással és szoboravatással; Jászberényben kiállítással köszöntik József Attila születésének 120. évfordulóját.