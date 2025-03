A vérszomjas Bambi lábakat rág és fejeket kaszál horrorfilmje új előzetesében

Azt már egy ideje lehet tudni, hogy a Micimackó: Vér és méz rendezője, Rhys Frake-Waterfield produceri munkájával készül az újabb ismert rajzfilmkaraktert feldolgozó véres horrorfilm. A Bambi: The Reckoning (azaz Bambi: A leszámolás) most hosszabb előzetest is kapott, amiből már az is kiderül, hogy az egyébként izmos vérszarvasként újragondolt Bambi egy sötét erdőben fogja terrorizálni az arra tévedőket.

Olyasmikkel, mint hogy:

egy szarvsuhintással felborít egy családi autót,

hatalmas fogsorával lerágja egy férfi lábát,

futtában lekaszálja egy vadász fejét,

a sötét éjszakából hirtelen előtűnve, farkasüvöltést hallatva nyargalni kezd minden útjába kerülő ember felé,

és nyálat csöpögtet a tőle rejtőzködő fiatal lányokra.

A filmet Dan Allen rendezi Rhys Warrington forgatókönyvéből, és ez már a negyedik része a Twisted Childhood Universe sorozatnak, melyben ismert gyermekmesét karaktereit gondolják újra horror műfajban.

A film leírása egyébként így szól:

miután egy anya és fia autóbalesetet szenved, hamarosan Bambi, egy mutálódott, gyászoló, halálos tombolásra készülő szarvas kezd vadászni rájuk, aki bosszút akar állni anyja haláláért.

Alább látható az előzetes: