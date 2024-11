Jövő nyáron Budapestre jön Alanis Morissette

Magyarországot is érinti Alanis Morissette kanadai-amerikai énekesnő, dalszerző világkörüli turnéja. A magyar származású énekesnő tizenhét évvel legutóbbi budapesti koncertje után 2025. július 21-én a Budapest Parkban ad koncertet.

Alanis Morissette jövő nyáron egy sor önálló, valamint fesztiválkoncerttel tér vissza Európába. Előtte tavasszal Dél-Amerikában ad műsort; Triple Moon című turnéjának 35 állomásos észak-amerikai része, amely telt házakkal ment, szeptember végén zárult le – közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel. A jövő évi európai koncertkörút korábban bejelentett állomásaihoz Franciaország és Olaszország mellett most Magyarország is csatlakozik.

Az énekes eddigi legsikeresebb anyaga, a Jagged Little Pill jövőre ünnepli megjelenése 30. évfordulóját. Az Ironic, a Hand in My Pocket, a You Oughta Know, a You Learn és a Head Over Feet című slágereket felvonultató lemez volt a harmadik stúdióalbuma és az első, amely világszerte megjelent. A korabeli fiatalság frusztrációját megjelenítő album a kritikusok és a közönség körében egyaránt óriási siker volt, és egy musicalt is inspirált, amelyet 2019-ben mutattak be a Broadwayn.

Az előadó 2022-ben kiadott The Storm Before the Calm című meditációs anyaga volt a tizedik lemeze. Az elmúlt évtizedekben közreműködött színházi alkotásokban, valamint több sorozatban és filmben szerepelt. Lelkes aktivista és szószóló, aki a női szerepvállalásra, valamint a spirituális, pszichológiai és fizikai teljességre összpontosít. 2016-ban indította el a Conversation with Alanis Morissette című havi podcastot, amelyben elismert gondolkodókkal, írókkal, orvosokkal, pedagógusokkal és terapeutákkal beszélget, a spiritualitástól a pszichoszociális és fejlődésközpontú témákon át a művészetig.

Egy turnéja részeként 2020 októberére, majd új időpontként 2021 novemberére lekötött koncertje volt a Budapest Sportarénába, ám a koronavírus-járvány miatt mindkét rendezvény elmaradt. Így legutóbb tizenhét évvel ezelőtt, 2008-ban adott koncertet Magyarországon, a Sziget fesztiválon.