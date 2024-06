Buda titkos kertjében minden napra úgy készülnek, hogy a vendégélmény maximális legyen

Régre nyúlik vissza a hely története: a 18. században Daun Henrik Grófnak volt itt majorsága, akkor gazdasági épületként üzemelt a nálatok álló épület. Hogyan folytatódott a sztori? Ha jól tudom, mulatóként és táncteremként is üzemelt.

Ez a terület hosszú múltra tekint vissza, már ami a vendéglátást illeti. A Városmajorban működő egykori Remete fogadót az 1848–49-es szabadságharc kapcsán említik először a krónikák. A Budai Várat ostromló Görgey Artúr ugyanis ott rendezte be főhadiszállását, majd onnan költözött a várra sokkal jobb rálátást biztosító, XII. kerülti Óra-villába. Egy 1859-ből származó német nyelvű címtárban is megtalálhatjuk a Remete fogadót Zum Einsiedler néven a Városmajor utca 319-es szám alatt.

A szabadságharc alatt született meg a Majomhoz név is, vagy már korábban?

A feljegyzések alapján valószínűleg később. A 1848/49-es szabadságharc a már említett Remete fogadóként tesz említést a helyről. A Majomhoz megnevezés később jelenik csak meg.

Aztán szépen lassan majdhogynem az enyészeté lett a hely. Hogyan került a ti látóteretekbe?

2018-19 környékén egy nyilvános pályázaton figyeltünk fel a helyre. A pályázaton különböző hasznosítási lehetőségeket lehetett benyújtani, mi egy vendéglátás központú kulturális teret nyújtottunk be ötlet gyanánt, ami elnyerte a döntéshozók tetszését. Amikor átvettük a placcot, egy rendkívül lepusztult és elhanyagolt terület állt előttünk. Sok előre nem látott nehézséggel néztünk farkasszemet.

A névválasztásnál miért aMajomhoz lett a befutó, és miért nem a Remetéhez?

Egy nagy klasszikust idézve, „Miért? Mi legyen? Fapuma?” A viccet félretéve, mi kedvesebbnek és játékosabbnak találtuk ezt a nevet. Sokkal több kérdést vet fel, mint a remete megnevezés.

Örülünk annak, hogy az emberek játszanak a névvel. Maki, majom, majmóca… Volt már minden, és ez jól is van így. Mindent örömmel vállalunk, ami mosolyt csal az emberek arcára.

A Buda titkos kertje is elég hangzatos kifejezés, olyasmi, amit könnyű továbbadni egymás közt. Ez kinek a fejéből pattant ki?

Egyes számban nem beszélhetünk, mert nálunk egy rendkívül erős és kreatív csapat dolgozik együtt minden egyes nap. A helyünk minden részlete ennek a tényleg kiemelkedő csapatnak köszönhető. A tündéri vécés néninktől kezdve a pultosokon át Liliig, aki a hely menedzsere. Folyamatosan beszélgetünk, tervezünk és keressük a kulcsgondolatokat.

A kulturális, gasztronómiai események jelentősebb része Pesthez kötődik. Budára mivel lehet például tömegeket csábítani?

Szerintem a kultúra és a gasztronómia túlmutat egy adott lokáció korlátain. Ha valami jó és kielégít bizonyos igényeket, akkor az bárhol képes működni. Nem volt célunk soha tömegeket vonzani.

A célunk az volt, hogy egy olyan helyet hozzunk létre, ami laza, könnyed keretek közt nyújt magas minőségű szolgáltatásokat.

A szórakozni vágyó fiatalok érdekes korcsoport, őket hogyan szólítjátok meg?

Mi nem vagyunk szórakozóhely, sem éjszakai bár. Nagyon figyelünk arra, hogy a környező lakókat ne zavarjuk, így a túl hangos zene is kizárt. Aki szép környezetben jó italokat és finom ételeket keres, kellemes élő zene aláfestéssel, azokat mind szeretettel látjuk – kortól függetlenül.

Mi az, amit kínálni tudtok hasonló belvárosi helyekhez képest?

Nem nagyon tudok aMajomhoz hasonló helyet mondani, a belvárosban végképp nem. Szerintem a hely egyedisége az egyik fő vonzerőnk. Egy hatalmas, árnyékos kert tele minden földi jóval.

Sokáig birkózatok az olyan – néha pejoratív – jelzőkkel, hogy aMajomhoz „tipikusan budai hely”?

Tipikusak biztosan nem vagyunk. Pejoratív jelzőt pedig mindenre és mindenkire lehet aggatni, de ez általában többet mond arról, aki mondja, mint aki kapja.

Korábban úgy fogalmaztatok a nyitás után: „szerettük volna, hogy meglegyen az a véletlenszerű hazafelé megyek, vagy kutyát sétáltatok és beesek egy fröccsre érzés”. Hogy látjátok, ez jellemzi leginkább aMajomhozt?

Kezd a dolog beérni. Délután négytől vagyunk nyitva és jellemzően az első vendéghullámra pont az jellemző, amit idéztél. Sokak szerint a város legjobb gofriját is mi áruljuk, így a suli vagy ovi után hozzánk betérő gyerekek száma is folyamatosan nő. Nagy öröm, mikor azt látjuk, bringával megérkeznek a családok, a gyerekek a gofrishoz sprintelnek, apuka egy jó fröccsért – és mindenki kikapcsol picit, jól érzi magát. Erről szól a hely, ez az egész munkánk célja.

A kerthelyiség jellegből tovább tudtatok lépni kulturális közösségi térré, mint ahogy azt nem titkoltan megfogalmaztátok korábban?

Évről évre fejlődünk ebben. Most már a hét minden napján van élőzenei programunk, de volt már itt táncelőadás és moziest is. Idén először pedig könyvbemutatóknak is helyet adunk.

Kizárólag kisebb, underground arcok zenélnek nálatok, vagy fokozatosan egyre nagyobb neveket is elhoztok majd aMajomhozba?

Az összélményen van a hangsúly. Ha valaki olyan zenét játszik, ami az összélményt javítja, úgy örömmel látjuk, de olyan fellépőt nem keresünk, aki túl markánsan jelenik meg.

Mi alapján döntöttetek úgy, hogy a foci Eb-ből kimaradtok? Ha valaminek, annak van közösségépítő ereje, s képes tömegeket egy helyre megmozgatni.

Rengeteg hely van, ahol sokkal jobb és kényelmesebb meccset nézni. Mi félmegoldásokat tudtunk volna csak kínálni, ami az igazi szurkolóknak kevés. És akiket pedig eleve nem mozgat meg a futball, azoknak zavaró lett volna. Nem mindenki vágyik hangos környezetre, mialatt vacsorázik, borozgat.

Gyereknap és apák napja viszont volt. Inkább családias események felé mozdultok?

Ilyen fokú tudatosság nincs a dolog mögött. Szerencsére rengeteg tartalom van, amiből válogatni lehet. Vannak, amik jól állnak és működnek egy helynek, más dolgok viszont nem. Mi szívesebben orientálódunk a kevésbé hangos és intenzív programok irányába.

Van konkrét célközönség, akik felé egyszerűbben tudtok nyitni? – a XII. kerületieken túl.

A közönségünk a kultúrált szórakozásra és a minőségi szolgáltatásokra nyitott emberek. Szerintem ez messze túlmutat egy hely vonzáskörzetén. Rengeteg pesti vendégünk van, akik imádnak lejönni hozzánk a gyerekeikkel vagy kutyájukkal, hogy a zöld, kellemes környezetben eltölthessenek egy laza délutánt vagy estét.

Együttműködés keretében szerveztetek már gazdikeresést is négylábúaknak. A hely állatbarát jellege meglehetősen markáns. Szándékosan?

Én például nem szívesen fogyasztok olyan helyen, ahonnan ki van tiltva kutya, akkor se, ha nincs velem a kutyám. Egyszerűen nem érzem ott jól magam. Bár ez teljesen szubjektív és azt is tiszteletben tartom, ha valaki ott nem érzi jól magát, ahol kutyák vannak – ám ez azt is jelenti, hogy számukra nem mi vagyunk az ideális célpont. A tudatos kutya- és állattartás nagyon fontos érték számunkra, amit minden fronton próbálunk képviselni. Sokszor felmerül, hogy esetleg problémák adódhatnak a sok kutya jelenlétéből nálunk. Az igazság az, hogy az elmúlt négy évben még egyetlen egyszer sem volt ebből gond. A gazdik – hisz rájuk van bízva a döntés – pontosan tudják, mennyi bizalmat adhatnak a kutyájuknak.

Mennyire figyeltek a kritikai visszajelzésekre? Beépítetek valamit azokból?

Mindenki, aki vendéglátásban dolgozik vagy a szolgáltató iparban, köteles foglalkoznia ezzel. Mi is így teszünk. Sok visszajelzés érkezik, amelyeket mind megbeszélünk és amin javítani tudunk, azt megtesszük.

Távlati célokról mennyire lehet beszélni? Létezik egyéves, esetleg ötéves tervetek?

Szeretnénk a minőségi szolgáltatásainkat továbbra is fenntartani, évről évre érdekesebbé válni.

Mit szeretnétek elérni a XII. kerületen belül a hellyel? Hogy elsőként merüljön fel mindenkiben aMajomhoz neve, ha a családdal, barátokkal kiugrana valahova szórakozni?

Szeretnénk, ha a törzsközönségünk tovább nőne, tovább erősödne. Nagyon fontosnak érezzük a visszajáró vendégeket, szeretnénk változatosak, érdekesek maradni hosszútávon számukra is.

Bor, sör, kemencés pizza, gofri, taco és kézműves burger is megtalálható nálatok a különféle foodtruckokban. Van olyan területe a gasztronómiának, ami felé szívesen nyitnátok aMajomhozban?

Gasztronómiában még rengeteg ötletünk van. Ezekkel a nyár folyamán majd biztosan találkoznak a vendégek, egyelőre többet nem mondhatok róla.

Van a 2024-es nyárra olyan nagy volumenű projektetek, aminek láttán különösen érdemes lesz ellátogatni aMajomhozba?

Nekünk minden egyes nap nagy volumenű. Minden napra úgy készülünk, hogy a vendégélmény maximális legyen. Az embereknek ma már rengeteg opciójuk van, hogy hol költsék el a nehezen megkeresett pénzüket, illetve hol töltsék el a szabadidejüket.

Amikor megtisztel valaki bennünket a döntésével, hogy a Majmot választja, az a minimum, hogy mindent megtegyünk, hogy a lehető legjobb élményt kapja. Ettől szerintem minden napunk nagy volumenű, kiemelt programoktól függetlenül.