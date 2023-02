Stephenie Meyer két új Alkonyat-könyvet jelentett be

Két további regénnyel bővíti az Alkonyat-sagát Stephenie Meyer, jelentette be az írónő. Meyer már el is kezdte írni a vámpírrománc folytatásait, azt azonban nem hozta nyilvánosságra, hogy az új regények továbbra is Edward és Bella körül forognak-e majd, avagy új főhőseik lesznek.

Megvan a vázlatuk, illetve az elsőhöz írtam egy fejezetet, csak hogy tudjam, hogy létezik. Nem állok még készen arra, hogy ezzel foglalkozzak jelenleg, előtte valami teljesen újat akarok csinálni

– nyilatkozta a USA Today-nek. Az Alkonyat-rajongók évek óta, az ismert történetet Edward szemszögéből újramesélő Midnight Sun – Éjféli nap óta könyörögtek a folytatásért, ám eddig Meyer nem állt kötélnek. Hogy a két folytatás mikor érkezhet, azt egyelőre nem lehet tudni.