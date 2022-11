Alkohol, szex, pornó és beszéd nélkül él egy hónapig Kanye West

Az elmúlt hetekben Ye (2021-ig Kanye West) szinte napi rendszerességgel bizonyította be, hogy egyáltalán nem ismer határokat: előbb fajvédő fehér szlogent viselt a pulóverén, majd arról beszélt hogy a média Lizzóval népszerűsíti az elhízást, hogy ezzel kiirtsák a feketéket, végül pedig olyan sebességgel kezdett zsidózni, illetve butaságokat írni, hogy előbb a bankja mondta fel a szerződését, majd az Instagram és a Twitter is letiltotta a fiókját, sőt, az Adidas is felbontotta a vele való együttműködést.

A sort az elmúlt napokban sem törte meg, hiszen előbb azt állította, hogy Quentin Tarantino és Jamie Foxx tőle lopta a Django elszabadul forgatókönyvét, majd csütörtök éjjel a Twitteren posztolt egy képet, ami szerint a következő harminc napban verbális böjtöt tart, így

beszéd, alkohol, pornófilmek, illetve szex nélkül próbálja majd túlélni a következő hónapot,

bár a Twitteren persze továbbra is jelen lesz.

I’m not talking to nooobody for a month pic.twitter.com/g1JYFmCGEo

— ye (@kanyewest) November 3, 2022