Szem nem marad szárazon a csehek világbajnoki keretének kihirdetése után

A közösségi oldalakra feltöltött videóban a játékosok szülei mutatnak egy gyerekkori képet a vb-keret tagjáról. Óvodában, iskolában, utánpótlásban készült felvételek is tarkítják a gyűjtést, ami így igazán meghatóra sikerült.

„Mindenkinek megvan a maga életútja és sorsa, ami ehhez a pillanathot vezetett” – írta a cseh szövetség.

Každý má svůj životní příběh a cestu, která směřovala pro tenhle moment. Tohle je seznam vyvolených, ze kterých vzejde finální nominace na mistrovství světa. 🇨🇿 pic.twitter.com/3NjmoL4lrZ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 21, 2026

A csapatba egyébként három újonc is bekerült: a Sparta Praha 17 éves középpályása, Huga Sochurek, a Viktoria Plzen középpályása, Alexandr Sojka, valamint a Mladá Boleslav csatára, Christophe Kabongo. Miroslav Koubek szövetségi kapitánynak viszont még néhány álmot össze kell zúznia, ugyanis a 29 fős bő keretéből a Koszovó elleni edzőmeccs után három embertől el kell köszönnie.

Csehország a nyári világbajnokságon a Koreai Köztársasággal találkozik, majd a Dél-Afrikai Köztársaság és a házigazda Mexikó vár rá a csoportkörben.