Szem nem marad szárazon a csehek világbajnoki keretének kihirdetése után

A közösségi oldalakra feltöltött videóban a játékosok szülei mutatnak egy gyerekkori képet a vb-keret tagjáról. Óvodában, iskolában, utánpótlásban készült felvételek is tarkítják a gyűjtést, ami így igazán meghatóra sikerült.
„Mindenkinek megvan a maga életútja és sorsa, ami ehhez a pillanathot vezetett” – írta a cseh szövetség.
Každý má svůj životní příběh a cestu, která směřovala pro tenhle moment. Tohle je seznam vyvolených, ze kterých vzejde finální nominace na mistrovství světa. 🇨🇿 pic.twitter.com/3NjmoL4lrZ
— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 21, 2026
A csapatba egyébként három újonc is bekerült: a Sparta Praha 17 éves középpályása, Huga Sochurek, a Viktoria Plzen középpályása, Alexandr Sojka, valamint a Mladá Boleslav csatára, Christophe Kabongo. Miroslav Koubek szövetségi kapitánynak viszont még néhány álmot össze kell zúznia, ugyanis a 29 fős bő keretéből a Koszovó elleni edzőmeccs után három embertől el kell köszönnie.
Csehország a nyári világbajnokságon a Koreai Köztársasággal találkozik, majd a Dél-Afrikai Köztársaság és a házigazda Mexikó vár rá a csoportkörben.
A csehek bő kerete a világbajnokságra
kapusok: Lukas Hornicek (SC Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Praha)
hátvédek: Vladimir Coufal (TSG 1899 Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praha), Tomas Holes (Slavia Praha), Robin Hranac (TSG 1899 Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praha), David Jurasek (Slavia Praha), Ladislav Krejci (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zeleny (Sparta Praha), David Zima (Slavia Praha)
középpályások: Pavel Bucha (Cincinnati FC), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Tomas Ladra (Viktoria Plzen), Lukas Provod (Slavia Praha), Michal Sadilek (Slavia Praha), Hugo Sochurek (Sparta Praha), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Olympique Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
csatárok: Tomas Chory (Slavia Praha), Adam Hlozek (TSG 1899 Hoffenheim), Mojmir Chytil (Slavia Praha), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Jan Kuchta (Sparta Praha), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)