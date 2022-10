Nem bír leállni a zsidózással Kanye West

Kanye West, az újabban magára Ye-ként hivatkozó rapper napok óta ámokfutást végez a közösségi médiában. Ennek első jele a párizsi divathéten volt, ahol egy, a szélsőjobboldali szervezetek által előszeretettel használt White Lives Matter felirattal ellátott pólóban jelent meg. Ezt követően a Donald Trump és Orbán Viktor barátjaként is ismert Tucker Carlson amerikai tévés műsorában is megjelent, ahol számos, zsidókkal kapcsolatos sztereotípiáról beszélt az évek óta mentális zavarokkal küzdő előadó – írja a TechCrunch.

Ezt követően az Instagramon, egy azóta törölt bejegyzésében Sean Combs, rapper-producerrel – más néven P. Diddyvel – kialakult konfliktusáról írt Ye. A posztban azt írta, „Jézus zsidó volt”, ami önmagában még nem is lenne antiszemita kijelentés, azonban arra utalt vele, hogy Combsot zsidó üzleti körök irányítják. Így már többen is voltak, akik jelentették a bejegyzést az Instragramnak. Ennek eredményeként végül korlátozták is a profilját. A vállalat megerősítette a The Hollywood Reporternek, hogy az Instagram valóban eltávolította a tartalmakat West fiókjáról, és korlátozásokat vezetett be, miután többször megsértette a szabályzatot.

Bár West fiókja még mindig látható, ideiglenesen megtiltották számára az új tartalmak közzétételét.

Így 2020 novembere után először ismét a Twitterre posztolt a celeb. A Meta alá tartozó Instagramon kapott büntetése miatt közzétett egy képen, amin ő és Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és vezetője egy házibuliban karaokézik. A kép alatti szövegben sértődötten kérte számon a Meta vezérigazgatóját, hogy miért rúgta ki az oldaláról. A közösségi oldal jövőbeli tulajdonosa, Elon Musk üdvözölte Westet újra a platformon, annak ellenére, hogy a művész nemrég antiszemita megnyilvánulásokat tett.

Look at this Mark

How you gone kick me off instagram

You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur

— ye (@kanyewest) October 8, 2022