Megvannak a hatos lottó május 21-ei nyerőszámai

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 21. 21:42
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 21. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 13 (tizenhárom)
  • 21 (huszonegy)
  • 22 (huszonkettő)
  • 34 (harmincnégy)
  • 36 (harminchat)
  • 39 (harminckilenc)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt.
  • 5 találatos szelvény 9 darab, nyereményük egyenként 729 695 forint;
  • 4 találatos szelvény 679 darab, nyereményük egyenként 9670 forint;
  • 3 találatos szelvény 12 102 darab,
  • nyereményük egyenként 3300 forint.
