Volt, aki az államtitkároknál is jobban keresett Gulyás Gergely minisztériumában

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 21. 21:55
Mohos Márton / 24.hu
3,2 millió forint volt a legmagasabb munkavállalói bér.

Nem csak a politikai vezetők, de több dolgozó is milliókat keresett Gulyás Gergely minisztériumában. A kabinetvezetőé volt a legmagasabb fizetés, havi 3,2 millió forint, ami az államtitkári juttatásnál is magasabb – tudta meg az RTL Híradó, amely az összes minisztériumból kikérte a politikai vezetőket közvetlenül segítő dolgozók bérét a választások után, de egyelőre csak az immár Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökség válaszolt.

23 politikai tanácsadó dolgozott Gulyás tárcájában, ebbe a kategóriába tartoztak a sajtófőnökök és kabinetfőnök-helyettesek, akik 700 ezer és 2,3 millió forint között kerestek. A főosztályvezetői, titkárságvezetői bérek 800 ezer és 2 millió forint között mozogtak. Volt olyan ügyintéző is, aki 2,3 milliót vitt haza, de a szimplán munkavállalóként hivatkozott személyek között is volt, aki 230 ezret keresett, és volt, aki 1,8 milliót.

Az RTL felidézte, hogy az ötödik Orbán-kormány idején a miniszterek, az államtitkárok és helyettes államtitkárok mellett a miniszteri biztosok többsége is több mint egymillió forintot keresett – például Menczer Tamást a 2,8 milliós képviselői fizetését toldotta meg havi másfél millió forinttal a magyar-német társadalmi kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztosként a külügyben.

