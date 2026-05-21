Megszűnik a NEAK, ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz a neve, a vezetőjét is bemutatták

Mohos Márton / 24.hu
Hegedűs Zsolt és Ruff Bálint miniszterek.
2026. 05. 21. 21:30
Folyamatban van a háttérintézmények átadása-átvétele. Ma a NEAK-nál jártunk

közölte a Facebook-oldalán egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt bejelentette, az intézmény a jövőben ismét OEP-ként, Országos Egészségbiztosítási Pénztárként működik majd.

Nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosító. Ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kaló Zoltán professzort kértem fel

– írta a miniszter.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése 2017. január 1-jén változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (NEAK), és látta el az OEP korábbi feladatait. A NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos egyes, korábban az OEP által ellátott feladatokat, az Egészségbiztosítási Alap irányításával kapcsolatos feladatokat az akkori Emberi Erőforrások Minisztériuma látta el.

