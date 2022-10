A JP Morgan közölte az antiszemita megjegyzéseket toló Kanye Westtel, hogy vigye a pénzét máshova

Rájár a rúd Kanye Westre, de csak magának köszönheti: antiszemita megjegyzései miatt tiltotta fiókját a Twitter, és egyre több cég határolódik el a rappertől. A JP Morgan Chase bank is beszállt a sorba: eljuttattak egy levelet Westhez, melyben arról írnak, felmondják szerződését a pénzintézetnél. Határidőt is kapott: a megtakarításait pedig november végéig kell máshová elvinnie.

Erről egyébként Candace Owens írt a Twitteren (aki elég konzervatív véleményvezér, egyben West nagy rajongója), mondván, a bank még csak indoklást sem adott.

Earlier today I learned that @kanyewest was officially kicked out of JP Morgan Chase bank. I was told there was no official reason given, but they sent this letter as well to confirm that he has until late November to find another place for the Yeezy empire to bank. pic.twitter.com/FUskokb6fP

— Candace Owens (@RealCandaceO) October 12, 2022