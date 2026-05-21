Rövid időn belül két medvetámadás történt egy erdélyi településen

Két héten belül másodszor támadt emberre medve a Beszterce-Naszód megyei Bükkös településen: csütörtök délután egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad – közölte az észak-erdélyi megye katasztrófavédelmi felügyelősége.

Az áldozatot a település határában, egy nehezen megközelíthető, a legközelebbi bekötőúttól másfél kilométerre lévő területen találták meg. A támadás nyomán a bal lábán és a két karján, a hasán, valamint a hátán szenvedett sérüléseket. A 72 éves férfi eszméleténél volt, együttműködött a segítségére siető mentősökkel. A helyszínre a csendőrség és a helyi vészhelyzeti bizottság tagjai is kiszálltak, írta az Agerpres.

A Telcs községhez tartozó hegyvidéki településen két hete,

május 8-án egy 53 éves nő holttestét találták meg, mellette egy tehén tetemével.

A helyi állatorvos szerint mindkettőjükkel medve végzett.

A megyei hatóságok ezt követően a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását kérték a Romániában védett állat kilövéséhez.

A rendőrség bűnvádi eljárást indított az ügyben, és boncolást rendelt el.

Beszterce-Naszód megyében a TimpOnline.ro helyi portál szerint 38 barnamedve kilövését hagyták jóvá megelőzési céllal. A részben hegyekkel borított észak-erdélyi megyében a tavalyi medveszámlálás során 1004-re becsülték a nagyvadak számát.

A bükkösihez hasonló esetről számoltak be pár nappal korábban a helyi hatóságok Hargita megyében is, ahol egy férfi holtestét találták meg a Farkaslakához közeli erdős területen. Az eset nyomán 22 székelyföldi polgármester kérte nyílt levélben Nicusor Dan államfőtől a vadászati kvótákra vonatkozó törvény kihirdetését.

(MTI)