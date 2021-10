Egymilliárd forintért bárki megveheti a házat, ahol Freddy Krueger riogatott

A ház kívülről még mindig úgy néz ki, mint Wes Craven 1984-es horrorjában.

A gazdag horrorrajongók örülhetnek: kitűzték az eladó feliratú táblát arra a házra, amelyben a Rémálom az Elm utcában egyes jeleneteit felvették. A Deadline információi szerint a filmtörténeti jelentőség fel is srófolja az ingatlan árát: 3,25 millió dollárt, azaz kicsivel több, mint 1 milliárd forintot kérnek érte.

Cserébe a tulajdonos kap egy holland gyarmati stílusban épített, kétszintes, háromszobás, négy fürdőszobával ellátott házat Los Angelesben, amelyhez vendégház is tartozik terasszal, saját hálóval és fürdőszobával együtt. A ház Wes Craven 1984-ben bemutatott horrorklasszikusában is szerepel, itt vették fel az jelenetek egy részét. A Los Angeles Times szerint a ház népszerű turistalátványosság, városnéző busszal is vezetnek erre túrák. Az ingatlan legutóbbi tulajdonosa a Wall Street pillangói rendezője Lorene Scafaria volt, aki 2013-ban vette meg a híres házat 2,1 millió dollárért.