Megjött a Sikoly 5 előzetese

Courtney Cox, Neve Campbell és David Arquette is visszatér.

Cirka 25 évvel az eredeti film, és tíz évvel a negyedik rész után, jön a kultikus slasher, a Sikoly ötödik része. A korábbi négy részt rendező Wes Craven ugyan 2015-ben meghalt, és ezután sokan úgy gondolták, nem is lesz több Sikoly-film, többek között maguk a főszereplők is.

Ám a Sikoly 5 végül mégis elkészült, ráadásul az eredeti karakterek is visszatérnek benne: például a főszereplőt, az immár felnőtt, de traumatizált Sidney Prescottot alakító Neve Campbell, de Courteney Cox és David Arquette figurája is. Ja, és persze maga a maszkos gyilkos, aki újra egy gyanútlan tinilányt, Tarát (Jenna Ortega) kezdi el üldözni. A filmet csak jövő januárban mutatják be, de így, Halloweenhoz közeledve megjött az előzetes, íme: