Új irányt mutat az online termékek piacán a Nosalty

Folytatja a gasztrotársadalom közösségépítését a Nosalty, amely az Élményfőzés elnevezésű projektjével a hazai piacon egy teljesen új és egyedi formátummal jelentkezett. A kezdeményezés a tartalmi újdonságok mellett egy hosszú távon is működő, innovatív üzleti modell bevezetését is jelenti, illetve így kívánja csökkenteni az ingyenes tartalomszolgáltatókra jellemző általános piaci kitettséget. A felületre regisztrálók az ország bármely pontjáról csatlakozhatnak az „online konyhákban” zajló programokhoz.

A Nosalty számára az innováció, valamint a termékfejlesztés mindig kiemelkedő szereppel bírt, ám amellett, hogy a szerkesztőség folyamatosan frissülő tartalmakat készít az olvasók számára, rendszeresen indít közösségépítő programokat is.

Tavaly, a Házimenza elnevezésű projekt során bebizonyosodott, hogy van igény az otthoni közös főzésekre, és a hasonló, élményalapú programokra. Ennek fényében hívta életre legújabb, regisztrációs díjhoz kötött kezdeményezését Magyarország piacvezető online gasztro magazinja.

A most induló Élményfőzés projekt azért is egyedülálló, mert ingyenes tartalomszolgáltatóként, a hirdetői piacon alapuló üzleti modellünk mellé tudtunk találni új bevételi forrást. Nálunk a tematikából adódóan a klasszikus fizetőkapus modell, a Paywall nem feltétlenül működőképes, de egy ilyen szolgáltatás esetében számíthatunk olvasói árbevételre. Ezt az első pár nap eladási adatai már alá is támasztják