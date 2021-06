Megvan a jövő évi Coachella pontos dátuma

Kedden jelentették be hivatalosan, mikot tartják a jövő évi Coachella fesztivált, írja a Hollywood Reporter. A rendezvényt 2022. április 15. és 17, valamint április 22. és 24. között rendezik meg, a lap szerint a bérletek értékesítése ezen a héten kezdődik. A Coachella testvérfesztiválját, a Stagecoach-ot jövő április 29. és május 1. között tartják meg. A fellépők listáját még nem tették közzé.

See you in the desert 🌵 Coachella returns April 15-17 & 22-24, 2022. Register now to access the 2022 advance sale beginning Friday, June 4 at 10am PT.https://t.co/qujCsdCWkp pic.twitter.com/0PzCZYrbB6 — Coachella (@coachella) June 1, 2021

A világ egyik legnagyobb fesztiválját többször is le kellett fújni a koronavírus-járvány miatt, így idén sem tartották meg végül. Cameron Kaiser, Kalifornia állam Riverside megyéjének tisztifőorvosa a Twitteren jelentette be január végén, hogy elrendelte a Coachella lemondását, miután a rengeteg látogató túl kockázatos lenne.

Due to the pandemic, Public Health Officer Dr. Cameron Kaiser today (Jan. 29) signed a public health order canceling Coachella Valley Music and Arts, Stagecoach Country Music festivals planned for April 2021. We look forward to when the events may return. https://t.co/YAIn8uTea9 — Dr. Geoffrey Leung (@RivCoDoc) January 29, 2021

Az először tavaly áprilisban törölt eseményen a Rage Against the Machine, Travis Scott és Frank Ocean is fellépett volna többek között.