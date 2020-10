Októberben omlik össze Nicole Kidman házassága és Hugh Laurie karrierje

Bár kilóra rengeteg új sorozat érkezik októberben is, azért abban érződik az egész évet átrendező Covid-járvány hatása, hogy kevés az igazán nagy dobás most: az egyik ráadásul az itthon még el sem induló Disney Pluson fut (a Mandalorian második évada), a Netflixen most inkább a lokális gyártású tartalmak vannak túlsúlyban, így a magyar streamingelőfizetők leginkább az HBO-GO sztárokkal telepakolt sorozatait várhatják a hónapban. De persze sok egyéb is lesz.

Különös szülők 1-2., HBO-GO

Október 1.

Egy tavaly indult német mockumentary/áldokumentumfilm-sorozat egy új óvodát létrehozó szülői társaságról (eredeti címe: Andere Eltern), melynek mindkét eddigi évada hozzáférhető lesz magyarul.

Jó reggelt, Veronica!, Netflix

Október 1.

Egy saját gyártású Netflix-krimisorozat Brazíliából, melynek főhőse, Veronica Torres (Tainá Müller) egy São Pauló-i nyomozó, aki bántalmazott nők eseteiben nyomoz, de valami sokkal komolyabbra akad, miközben egy randioldalak segítségével ismerkedő sorozatgyilkost is el kell kapnia.

Sörháború, Netflix

Október 1.

A német sorozat (Oktoberfest 1900) a 20. század legelejének Münchenjébe kalauzol, ahol egy rejtélyes múltú sörfőző, Curt Prank (Misel Maticevic) a vetélytársait legázolva szeretné létrehozni álmai sörcsarnokát. A kritikák mindenesetre az ugyancsak a kora 20. századi bűnügyi drámasorozat Peaky Blindershez hasonlítják a Sörháborút, ebből nagyjából be lehet lőni, milyen jellegű izgalmakra számíthatunk.

The Walking Dead 10., HBO-GO/RTL Spike

Október 1.

A Walking Dead hányatott sorsú 10. évadának fináléja a járvány miatt csúszott tavaszról őszre, az RTL Spike-on lehetett nézni az évad első tizenöt részét, az utolsó október 5-én jön, míg az HBO-GO-n október elsején jön az első tizenöt, a finálé pedig október 31-én. Ráadásul októberben indul a vadonatúj Walking Dead-spinoff is, The Walking Dead: World Beyond címmel, de magyar bemutatóról még nincs hír.

Emily Párizsban, Netflix

Október 2.

A Lily Collins főszereplésével érkező vígjáték-sorozat főhőse egy fiatal nő az amerikai Közép-Nyugatról, aki Párizsban kap munkát, és egymás után érik a kultúrsokkok.

Trigonometria, HBO-GO

Október 3.

A BBC dramedy-sorozatában egy igazi szerelmi háromszöget mutat be, melyben a háromszög minden tagja kapcsolatba kerül a másikkal, miután Kieran és Gemma befogadnak albérlőnek egy francia nőt, Rayt.

A harcos 2., HBO-GO

Október 3.

A Bruce Lee által hátrahagyott kéziratok alapján készült kung-fus sorozat második évadában is rivális kínai bandák harcolnak egymással a 19. század végének San Franciscójában.

The Good Lord Bird, Showtime

Október 4.

Magyar premier ugyan még nincs, de ez az amerikai polgárháború előestéjén játszódó sorozat, melyben Ethan Hawke játssza a rabszolgaság eltörléséért küzdő John Brownt, nem szabadna, hogy kimaradjon a felsorolásból.

A Bly-udvarház szelleme, Netflix

Október 9.

Valójában ez A Hill-ház szelleme címen két évvel ezelőtt nagy sikerrel bemutatott horror-sorozat második évada, csak mivel antológia-sorozatról van szó, egy teljesen új történettel és elátkozott házzal, Henry James: A csavar fordul egyet című klasszikus regénye alapján. Ráadásul az első évadban látott szereplők közül kettő – Victoria Pedretti és Oliver Jackson-Cohen – is visszatér új szerepben.

The Right Stuff, Disney Plus

Október 9.

Egyelőre legálisan nem nézhető itthon, pedig az űrverseny és a Nasa korai időszakában, 1959-ben játszódó sorozat az amerikai űrprogram korai szakaszát mutatja be, és ez is Tom Wolfe azonos című könyvén alapul, mint az 1983-as film is.

A spanyol hercegnő 2., HBO-GO

Október 12.

Az Aragóniai Katalin életéről szóló történelmi drámasorozat második évadában Katalin (Charlotte Hope) férjhez megy VIII. Henrikhez, ám a házasság nem úgy alakul, ahogy tervezték.

Fear The Walking Dead 6., AMC

Október 12.

A népszerű horrorsorozat hatodik évadában a Virginia által a sorsára hagyott Morgan, illetve követői további sorsáért izgulhatnak a nézők.

Távol, mégis közel, Netflix

Október 13.

Az Orange Is the New Blacket jegyző Jenji Kohan új drámasorozata a Covid-járvány első időszakában játszódó antológia-sorozat nyolc résszel, mindegyikben egy-egy külön sztori a karantén időszakából.

Star Trek: Discovery 3, Netflix

Október 16.

A Star Trek spinoff harmadik évadának forgatását épp hogy sikerült a járvány előtt befejezni, a távmunkában befejezett évad még tovább halad előre időben a jövőbe, mint eddig a franchise bármelyik produkciója.

Valakinek meg kell halnia, Netflix

Október 16.

Az Aki a virágot szereti alkotója, Manolo Caro új háromrészes minisorozata az ötvenes évek Spanyolországában, a Franco-korszakban játszódik, a műfaját tekintve thriller, és neves spanyol színészek játszanak benne, mint az Almodóvar-filmekből is ismert Carmen Maura.

Grand Army, Netflix

Október 16.

A Katie Cappiello Slut című drámája alapján, az író révén sorozattá alakított Grand Army egy középiskolában játszódó tinisorozat ugyan, de a témája a nemi erőszak és az áldozathibáztatás. Nemrég viszont azzal került a hírekbe, hogy a sorozat három fekete forgatókönyvírója is kiszállt a produkcióból, rasszista kizsákmányolásra hivatkozva.

A kék vér vírus, Netflix

Október 16.

Egy történelmi környezetben játszódó, de fiktív sztorit követő francia sorozat, amely a francia forradalom idején játszódik (az eredeti címe is La Revolution), a főhőse pedig Joseph Guillotin, akinek nem véletlenül ismerős a neve, noha itt most egy titokzatos, ölésre késztető és a holtak vérét kékre festő vírus után ered.

Mozdulatlanul, Epic Drama

Október 16.

Az ír-kanadai sorozat (Dead Still) a 19. század végén játszódik Írországban, főhőse egy holtakat fotózó fényképész (Michael Smiley), aki egy gyilkosságsorozatba keveredik, mely az ő munkásságával is kapcsolatba hozható.

Mi vagyunk a medvék, HBO-GO

Október 18.

A Fredrik Backman Mi vagyunk a medvék (Björnstad) című regényéből készült svéd HBO Europe-sorozat egy kisvárosban játszódik, ahol egy erőszakos cselekmény forgatja fel a város életét, a főszerepben Aliette Opheimmel és Miriam Ingriddel.

Roadkill, HBO-GO

Október 19.

Egy négy részes politikai thriller, Hugh Laurie-val a főszerepben: egy konzervatív politikust játszik, akinek szétesik az élete. Ez több, mint ígéretes, nem beszélve a szereplőgárda további tagjairól, mint Helen McCrory és Sidse Babett Knudsen, egyedül az alkotó, David Hare személye bizonytalaníthat el, akinek két éve a rossz emlékű Collateralt is köszönhettük.

Az elmeorvos (The Alienist) 2, Netflix

Október 22.

A Budapesten forgatott, valójában azonban a 19. századi New Yorkban játszódó krimisorozatot eredetileg egy évadosra tervezték, de aztán megjött az étvágy, és egy másik Caleb Carr-regény alapján újra láthatjuk Laszlo Kreizlert (Daniel Brühl), ahogy egy bűnügy nyomába ered.

A vezércsel, Netflix

Október 23.

A remek Godless után új saját sorozattal jelentkező Scott Frank minisorozata egy fiatal sakkzseni lányról (Anya Taylor-Joy) szól, aki az ötvenes években kezdődő történetben a függőségét leküzdve próbál a férfiak uralta világ legjobbjává válni.

Barbárok, Netflix

Október 23.

A német történelmi sorozat a teutoburgi csatát és előzményeit meséli el, melyben kr. u. 9-ben a germán törzsek megsemmisítették Publius Quinctilius Varus római konzul három légióját. Mindezt ezúttal a germánok szemszögéből.

Tudhattad volna, HBO-GO

Október 26.

A hónap talán legígéretesebb sorozatában Grace (Nicole Kidman) és Jonathan (Hugh Grant) tökéletesnek tűnő családi élete egy éjszaka alatt áll a feje tetejére, Grace-nek pedig szembesülnie kell egy sor megdöbbentő felfedezéssel. A sorozatot (angol címe The Undoing) David E. Kelley jegyzi, akinek legutóbb a Hatalmas kis hazugságokat köszönhettük, a dán Susanne Bier rendezi, és feltűnik benne egyebek között még Donald Sutherland is.

Suburra: Véres Róma 3, Netflix

Október 30.

A Stefano Sollima azonos című filmjéhez készült előzménysorozat befejező évada végre elérkezhet a filmet közvetlenül megelőző eseményekhez.

The Mandalorian 2, Disney Plus

Október 30.

Sokak számára a hónap utolsó dobása egyben a legjobban várt is, hiszen nemcsak Baby Yoda tér vissza, hanem vele együtt Din Djarin is, a duóra azonban új veszélyek leselkednek, és Moff Gideon sem áll le az üldözésükkel.

Kiemelt kép: HBO