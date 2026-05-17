Megvan, kik veszik át Magyar Péter és Tarr Zoltán helyét az Európai Parlamentben

A Tisza Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök vasárnap a Facebookon.

A kormányfő egyúttal azt is közölte: a Tisza EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti.

Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika-filológia szakon is diplomát szerzett. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen, a Pannon Egyetemen, valamint a bécsújhelyi Fachhochschule Wiener Neustadton végezte. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte, kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult. Pályája során vezetői és stratégiai szerepeket töltött be: igazgatott egyetemi prototípusgyártó műhelyt, szoftverfejlesztési és kutatási projekteket koordinált, legutóbb egy CT- és MR-diagnosztikai központ ügyvezető igazgatója Budapesten, írta Magyar a bemutatójában.

Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Meggyőződése, hogy amilyen mértékben felfedezi az erkölcsöt az ember, úgy válik a saját szakterületén egyre szabadabbá és képzettebbé

– jelezte.

Weisz Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Tanulmányai során ösztöndíjasként vett részt az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint a dél-koreai KAIST egyetem globális biztonságpolitika-képzésén.

Anyanyelvi szinten beszél angolul, és felsőfokú spanyol nyelvvizsgával rendelkezik. 2024-ben csatlakozott a Tisza közösségéhez. Az Európai Parlamentben külügyi tanácsadóként nemzetközi politikai, külgazdasági és geopolitikai kérdések elemzésével, valamint stratégiai előkészítésével foglalkozott. Korábban projektmenedzseri tapasztalatot szerzett Szaúd-Arábiában, emellett vállalkozásfejlesztési és innovációs projekteken dolgozott Washingtonban, Londonban és Bécsben, írta róla a miniszterelnök.

Szakmai célkitűzésének tekinti, hogy nemzetközi tapasztalatait, stratégiai szemléletét és globális kapcsolatrendszerét hazánk fejlődésének szolgálatába állítsa. Magyarország és az Európai Néppárt legfiatalabb EP-képviselőjeként kiemelten fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban

– fogalmazott Magyar, sok sikert kívánva mindkét politikusnak.

