Budapestből hangulatos, 19. századi New Yorkot csináltak

Január 22-én mutatták be a Caleb Carr 1994-es könyvéből készült adaptáció első részét The Alienist címmel. A sorozat számunkra azért is lehet különösen érdekes, mert Budapesten forgott, és ezt szinte minden külföldi lap megemlíti a kritikájában. Sőt, a Variety egyenesen kiemeli, hogy a város néha elveszi a figyelmet a karakterekről, érdekesebb a Lónyay utca a kemény sorozatgyilkosos sztorinál. Nekünk pláne vicces eladni 19. századi New Yorknak a belvárost, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz érdemes nézni másért a TNT produkcióját.

Nem kapkodták el a készítők az Alienistet, majdnem 25 évet vártak a könyv megjelenése után, hogy tévére vigyék a történetet. Bár a könyv retrospektív, a sorozat egyből 1896-ban kezdődik, egy olyan korban, amikor az embereket különösen érdekelte az emberi test és elme. A pszichiátriai kísérletek gyerekcipőben jártak, még az elmeorvost is alienistnek hívták, ami az idegen, azaz az alien szóból ered. A századfordulón szentül hitték, hogy a mentális betegségekben szenvedők elidegenedtek az igazi énjükről, ráadásul különösen forró téma volt a gyilkosok agya, hogyan működik egy brutális férfi világa.

Ehhez elég csak annyit mondani, hogy Hasfelmetsző Jack is az 1880-as években metszette a hasakat, legkevesebb öt prostituálttal végzett.

A New York-i Hasfelmetsző szintén a prostituáltként dolgozó áldozatokat csonkítja a sorozatban, fiatal transzvesztita fiúkat választ, akiket női ruhában, nemi szervüket levágva hagy magára. Az első rész alapján természetesen alig derül ki bármi a körülményekkel kapcsolatban, a gyilkossal egy fiatal pszichiáter, Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) foglalkozik, ő próbál profilt készíteni az őrültről, valamiféle rutint vázol fel, hogy mi a közös az eddigi fiúkban. Kreizler Watsonát, azaz segítőjét most John Moore-nak (Luke Evans) hívják, aki a New York Times-nak dolgozik bűnügyi riporterként. Moore munkájából következne, hogy már mindent látott, de ez az eset még az edzett illusztrátort és újságírót is próbára teszi. A csapat harmadik tagja pedig előreláthatólag a New York-i rendőrség első női alkalmazottja, Sara Howard (Dakota Fanning) lesz. Az asszisztens az erős női karaktert hivatott alakítani, de eddig sokszor erőltetett és kiszámítható a férfiak és Howard közti párbeszéd. Így hárman, a szokásos nyomozós szerepekkel próbálják felgöngyölíteni a gyilkosságokat, mindezt úgy, hogy Dr. Laszlo Kreizler még bajba kerülhet.

Szeretne beköltözni a megszállott sorozatgyilkos agyába, de ez nem megy anélkül, hogy ne alakuljon ki kettőjük között valami furcsa bizalom.

Erről egyből a netflixes Mindhunter ugrott be, ahol a lelkes és kezdő FBI-ügynök feltétlenül meg akarja érteni a híres sorozatgyilkosok motivációit. Ez pedig a már említett bizalom nélkül megy, bizarr barátságot köt a rabokkal, és egy idő után nehéz eldönteni, hogy Holden Ford (Jonathan Groff) a valóság talaján maradt-e. Ez lehet az eddig kifejezetten ígéretes Alienist kulcsa is.

A Lónyay az új Manhattan

A produkció nem sajnálta a pénzt. Ez nem abból látszik, hogy Budapestet választották – mondjuk egy komplett kulisszanegyedet húztak fel nálunk –, hanem hogy milyen komoly neveket igazoltak a sorozatba. Daniel Brühlt korábban többek között a Good bye, Lenin!-ben vagy a Becstelen Brigantykban láthattuk, Luke Evanst A szépség és a szörnyetegben, Dakota Fanning nevét pedig nem kell bemutatni, nincs 25 éves de már több mint 15 éve kap filmszerepeket. Az előkészületeknél még úgy tűnt, hogy A törvény nevében (True Detective) producere, Cary Fukunaga rendezi majd az Alienistet, de egy másik munkája miatt végül átadta a lehetőséget egy belga rendezőnek, Jakob Verbruggennek, Fukunaga viszont megmaradt a sorozat producereként.

Minden forgatási helyszínt nehezen tudnánk felsorolni, de azért párnál szerencsére nincs kérdés. Ilyen a Lónyay utca Kálvin térhez közel eső része a Kisképzőnél. Először sétáljon végig az utcán!

Aztán utazzon a századfordulós New Yorkba!

Az orvos irodájánál már mi is elbizonytalanodtunk, de végül Vincze Miklós kollégámmal arra jutottunk, hogy ez nem lehet más, csak az Országgyűlési Könyvtár egyik terme.

A SorozatJunkie szúrta ki, hogy nemcsak a már meglévő budapesti helyszínek találgatása lehet érdekes, hanem az is, ahogy egy egész várost építettek fel a látványosok Magyarországon.