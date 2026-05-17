Magyar Péter Gulyásnak és Rétvárinak: 16 év után sem értenek a jogászkodáshoz

Kiderült, hogy 16 év kormányzás után sem értenek a dologhoz, így törölték a posztjukat

– írta Magyar Péter miniszterelnök válaszul a Havasi Bertalan felmentése nyomán kialakult kormánypárti támadásokra.

A Fidesz és a KDNP politikusai ugyanis szombaton este gyors rohamot indítottak Magyar ellen, miután a közlönyben közzétéve kirúgta Orbán Viktor egykori sajtófőnökét. Havasiba, aki a ciklus végén Rogán Antal helyettes államtitkáraként dolgozott, a várbeli luxusminisztérium szombati sajtóbejárásán botlott bele a miniszterelnök.

A kirúgását bejelentő határozatban Magyar azt írta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kérésére mentették fel Havasit.

Erre tüzelt Gulyás Gergely, Rétvári Bence és Tuzson Bence is, akik úgy értelmezték, hogy a hivatkozás szerint Rogánnak kellett volna kérnie a kirúgást. Csakhogy a Kabinetiroda, amely megszűnik június 15-én, az átadás-átvétel utáni egy hónapra Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetése alá került, így jelenleg ő minősül a vezetőjének.

Magyar Péter kormányában több az operatőr, mint a jogász, ezért formahibásan rúgták ki [Havasit]: olyan miniszter javaslatára, aki már nincs

– poénkodott posztjában Rétvári, ám az írás vasárnapra eltűnt a közösségi oldaláról.

Erre reagált Magyar, felemlegetve, hogy Gulyás és Rétvári jogászkodni próbáltak, de mint írta, úgy látszik, nem értenek hozzá.