alex márquezjohann zarcomotogpmotorbaleset
Sport

Brutális balesetek a MotoGP Katalán Nagydíján

Team Gresini Racing MotoGP's Alex Marquez falls on the side of the track as he crashes during the 2026 Catalunya Moto GP Grand Prix at the Catalunya racetrack in Montmelo, near Barcelona, on May 17, 2026.
DANIEL BALLARIN / AFP
Álex Márquezt kórházba kellett szállítani
24.hu
2026. 05. 17. 16:49
Team Gresini Racing MotoGP's Alex Marquez falls on the side of the track as he crashes during the 2026 Catalunya Moto GP Grand Prix at the Catalunya racetrack in Montmelo, near Barcelona, on May 17, 2026.
DANIEL BALLARIN / AFP
Álex Márquezt kórházba kellett szállítani
Álex Márquezt és Johann Zarcót kórházba szállították, miután két szörnyű baleset is történt a MotoGP Katalán Nagydíján.

Az első nagy bukást a 12. kör hozta meg, amikor Pedro Acosta motorja lerobbant, ám a helyzetet Álex Márquez csak úgy tudta lereagálni, hogy a kavicságyra hajtott, amely megdobta járművét, és brutálisan nagyot esett.

A versenyt azonnal leállították piros zászlóval, Márquezt mentőautóval vitték le a pályáról, és kórházba szállították.

A nagydíj a 11. körben elért állás alapján folytatódott, ám az újraindítás után újabb baleset történt, amelyben Johann Zarco, Francesco Bagnaia és Luca Marini volt érintett.

Zarcót ugyancsak kórházba kellett szállítani, a verseny szervezői annyit közöltek, hogy állapota nem kritikus.

6 fotó
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Harc a túlélésért: még kilenc csapat veszélyben van a topligák legkiélezettebb kiesés elleni küzdelmében

Friss

Népszerű

Összes
A divatipar rettegett tőle, a férfiak váratlanul magukra ismertek Meryl Streepben – 20 éves Az ördög Pradát visel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik