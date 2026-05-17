Brutális balesetek a MotoGP Katalán Nagydíján

Az első nagy bukást a 12. kör hozta meg, amikor Pedro Acosta motorja lerobbant, ám a helyzetet Álex Márquez csak úgy tudta lereagálni, hogy a kavicságyra hajtott, amely megdobta járművét, és brutálisan nagyot esett.

A versenyt azonnal leállították piros zászlóval, Márquezt mentőautóval vitték le a pályáról, és kórházba szállították.

A nagydíj a 11. körben elért állás alapján folytatódott, ám az újraindítás után újabb baleset történt, amelyben Johann Zarco, Francesco Bagnaia és Luca Marini volt érintett.

Zarcót ugyancsak kórházba kellett szállítani, a verseny szervezői annyit közöltek, hogy állapota nem kritikus.