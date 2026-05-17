Magyar feljelentés tesz, miután ledarált iratokra és Fidesz-reklámanyagokra bukkant Lázár volt minisztériumában

2026. 05. 17. 18:00
Vasárnap délután Lázár János volt minisztériumának pincéjéből jelentkezett be Magyar Péter. A miniszterelnök a volt Építési és Közlekedési Minisztérium átadás-átvétele során kapott jelzést, hogy az immár Miniszterelnökségként használt épület raktárhelyiségeiben „érdekes dolgokat” találtak.

Magyar számos műanyagzsákot hozott a kamera elé, és megmutatta, hogy ledarált iratokat helyeztek el bennük.

Az eldugott dolgok között ledarált iratok tömkelege van, amit már az előző vezetés nem tudott elszállíttatni. Legalább 15-20 zsák van itt ledugva

– mondta Magyar, aki egy másik helyiségben Fidesz, a biztos választás feliratú szórólapokra és DPK-s rendezvényeken használt reklámtáblákra és zászlókra bukkant.

Több bűncselekményt is felvet, amit itt látunk, tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket

– közölte Magyar hozzátéve, hogy feljelentést tesznek az ügyben, és ha kiderül, hogy ki követte el, Lázár János, vagy az által kényszerített beosztottak, akkor nyilvánosságra hozza az eredményeket.

