Gajdos László bejelentette, ki lesz a környezetvédelmi tárca miniszterhelyettese

Bögi Viktória lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára, tette közzé Facebook-oldalán Gajdos László miniszter.
Gajdos szerint Bögi „kilencéves közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata a garancia arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozott, magas vitakultúrájú és fegyelmezett képviseletet biztosítson a minisztériumnak”.
Bögi Viktória a Fejér 3-as választókörzetben szerzett mandátumot.