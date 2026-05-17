Gajdos László bejelentette, ki lesz a környezetvédelmi tárca miniszterhelyettese

Bögi Viktória lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára, tette közzé Facebook-oldalán Gajdos László miniszter.

A környezetvédelmi miniszter mellett Bögi Viktoriát nevezik ki a parlamenti államtitkári, illetve a miniszterhelyettesi posztra.

Gajdos szerint Bögi „kilencéves közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata a garancia arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozott, magas vitakultúrájú és fegyelmezett képviseletet biztosítson a minisztériumnak”.

Bögi Viktória a Fejér 3-as választókörzetben szerzett mandátumot.