Karácsony Gergely: Az ország adott magának egy esélyt, hogy lebontsuk a gyűlölet falait

Balogh Zoltán / MTI
Verő Tamás főrabbi megszólaltatja a sófárt az eseményen.
2026. 05. 17. 19:45
Verő Tamás főrabbi megszólaltatja a sófárt az eseményen.

A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az Élet menete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten – írja az MTI.

A holokauszt áldozataira emlékező séta végén, az Embermentők emlékművénél felállított színpadon Karácsony Gergely arról beszélt: ez a széjjelszakított ország most adott magának egy új esélyt arra, hogy „lebontsuk a gyűlölet falait”, és hogy a társadalmi szolidaritás erősebb legyen, mint a közöny.

Budapest főpolgármestere hangsúlyozta: a legjobb stratégia a közöny és a gyűlölet minden formája, így az antiszemitizmus ellen is, ha – élve a kiküzdött eséllyel – nyitott és befogadó országot, illetve nyitott és befogadó Budapestet építünk.

Egy olyan hazát, ami visszatér az igazság, a szolidaritás és az emberség parancsához – tette hozzá.

Balogh Zoltán / MTI Grósz Andor beszédet mond.

Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, az Élet Menete Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédében arról beszélt, hogy az Élet Menetének üzenete egyszerű és kristálytiszta:

nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és hogy a közöny felülírja a felelősséget.

