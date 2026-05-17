Trafikos szövetség: Sok dohányboltos lemondott a koncessziós jogosultságáról, mert az üzlet nem tudta kitermelni a költségeket

A dohány kiskereskedőknek tartós szerződéses jogviszonya van a Magyar Állammal, amely alapján nekik többek között folyamatos ellátási kötelezettsége volt és van, amely teljesült. Nincs ok feltételezni azt, hogy az állam a magyar kisvállalkozásokkal létrejött jogviszonyában saját szerződéses vállalásait ne tartaná be

– közölte Lengyel Antal, a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének elnöke a 24.hu megkeresésére, miután a szervezet közleményben jelezte honlapján, hogy a kormányváltást követően is „folytatják a munkát a trafikosok és a dohányboltokban dolgozó kollégák érdekeinek képviseletében.”

Magyar Péter miniszterelnök már a kampányban ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket, és bár konkrétumokat ezzel kapcsolatban nem mondott, ez a folyamat a dohányipart is érintheti. Lengyel Antal pedig arról tájékoztatta lapunkat, hogy kapnak is kérdéseket ezzel kapcsolatban a trafikosoktól.