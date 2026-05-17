Gyomron fejeltek egy fiatal nőt szombat hajnalban Budapesten, garázdaság miatt indult eljárás

Bántalmaztak egy fiatal nőt szombaton hajnalban negyed öt körül a 7-es busz Szent Gellért téri megállójában egy, a közösségi médiában megjelent fényképes bejegyzés tanúsága szerint, amiről egy olvasónk értesítette lapunkat. A szemtanú úgy fogalmazott, hogy egy férfi „gyomron fejelte” a buszmegállóban várakozó fiatal nőt, ám mire segítségére siethettek volna, a nő feltehetően a sokk miatt felpattant az épp megálló buszra.

Rögtön rendőrt hívtam, kilenc perc alatt kint voltak

– emlékezett a történtekre a szemtanú, aki szerint azonban a férfit „nyilván nem vitték be, mert se kamera, sem sértett nem volt”.

Az ügyben vasárnap megkerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletét. Arra voltunk kíváncsiak, hogy érkezett-e bejelentés a szemtanú által elmondottak miatt, és ha igen, miként intézkedtek a rendőrök a történtekkel kapcsolatban. Megkérdeztük azt is, előfordulhat-e, hogy a Szent Gellért téri buszmegállóban, ezen a központi és forgalmas helyen, ahol ráadásul egy élelmiszerbolt is működik, ne működne biztonsági kamera vagy bármilyen képrögzítő eszköz.

A BRFK a 24.hu kérdésére úgy válaszolt, hogy szombaton délután egy nő tett bejelentést arról, hogy a Szent Gellért téren a buszmegállóban egy férfi őt bántalmazta. Mint írták:

A nő a nevét nem akarta közölni a telefonban, de elmondta, azért szeretne bejelentést tenni, nehogy a férfi másokat is megtámadjon, továbbá közölte, hogy mentőre nincs szüksége.

A rendőrök a helyszínen egy férfivel szemben intézkedtek, vele szemben a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt indított eljárást, melynek keretében keresik a cselekmény sértettjét is.