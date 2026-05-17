A Tuzson-fórum résztvevői a kabátját is eldugták annak a tanárnak, aki beolvasott a volt miniszternek

Eldugták a kabátját, és a telefonját is ki akarták csavarni annak a Fidesz-szavazónak kezéből, aki csalódottsága miatt keményen beolvasott Tuzson Bencének a budapesti V. kerületi Fidesz-irodában tartott fórumon.

A történelemtanárként dolgozó Nagy László az RTL Híradónak adott interjújában azt mondta, korábbi Fidesz-szavazóként, aki voksával segítette 16 évig hatalomban maradni a pártot, „jogalapot érzett arra, hogy a véleményét elmondja”. A véleménye azonban láthatóan nem tetszett pártrendezvény többi résztvevőjének, akik folyamatosan próbálták már a felszólalása közben belefojtani a szót, kiabáltak vele és lökdösték is.

A történelemtanár felszólalásáról telefonos felvétel is készült.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a nyilvánosságra került felvételen látszik, hogy a tanár, aki elsőként kapott szót, kíméletlenül beolvasott Tuzsonnak, és elsorolta, hogy szerinte többek között a Fidesz kampányának, Németh Balázsnak, Lázár Jánosnak, a háborús riogatásnak és Pócs Jánosnak köszönhető a választási vereség.

A tanár azzal kezdte Tuzsonnak címezve mondandóját, hogy „Bence, ekkora hülyeséget, amit összehordtál, én már nem bírom hallgatni”, majd azt is mondta:

Elmondom, hogy mi lesz, jó? Az lesz, Bence, hogy vége a Fidesznek, jó? Ezzel vége, miattatok!

Nagy László az RTL-nek azt nyilatkozta, nagyot csalódott a pártban. A csalódás okaként főként Hankó Balázs volt kulturális miniszter 17 milliárdos osztogatását emelte ki, amelyből a „Fideszhez közeli zenészek és rokonaik” részesültek miközben „Borsodban és Szabolcsban létminimum alatt álnak az emberek”.