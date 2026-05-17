Bruno Fernandes gólpasszrekordja is kellett a MU bronzérméhez

A meccs egyik hőse Bruno Fernandes volt, aki Bryan Mbeumo sorsdöntő gólját készítette elő a 76. percben, s ez volt az idénybeli 20. gólpassza.

Ezzel a portugál középpályás beállította a ligarekordot, amelyet immár hármasban tart Thierry Henryval (2002-2003) és Kevin De Bruynével (2019-2020).

Ha az utolsó fordulóban a Brighton ellen is ad asszisztot, akkor egyedüli rekorder lehet.

Az MU 68 pontnál tart, és hat ponttal előzi meg a negyedik Aston Villát.

20 – Bruno Fernandes has now equalled the record for most assists in a Premier League season (20), levelling Thierry Henry in 2002-03 and Kevin De Bruyne in 2019-20. Treble. pic.twitter.com/a8VNUv5sbz — OptaJoe (@OptaJoe) May 17, 2026