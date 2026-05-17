Bruno Fernandes gólpasszrekordja is kellett a MU bronzérméhez

Bruno Fernandes of Manchester United during the Premier League match between Manchester United and Nottingham Forest at Old Trafford, Manchester, United Kingdom, on May 17, 2026. (Photo by Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto)
News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP
2026. 05. 17. 18:19
A Manchester United szerezte meg a bronzérmet az angol labdarúgó Premier League-ben, mivel a 37. forduló szombati játéknapján 3-2-re legyőzte a vendég Nottingham Forestet.

A meccs egyik hőse Bruno Fernandes volt, aki Bryan Mbeumo sorsdöntő gólját készítette elő a 76. percben, s ez volt az idénybeli 20. gólpassza.

Ezzel a portugál középpályás beállította a ligarekordot, amelyet immár hármasban tart Thierry Henryval (2002-2003) és Kevin De Bruynével (2019-2020).

Ha az utolsó fordulóban a Brighton ellen is ad asszisztot, akkor egyedüli rekorder lehet.

Az MU 68 pontnál tart, és hat ponttal előzi meg a negyedik Aston Villát.

Premier League, 37. forduló

Manchester United – Nottingham Forest 3-2 (1-0)
gól: Shaw (5.), Cunha (55.), Mbeumo (76.), illetve Morato (53.), Gibbs-White (78.)

 

Brentford – Crystal Palace 2-2 (1-1)
gól: Ouattara (40., 88.), illetve Sarr (6., 11-esből), Wharton (52.)

 

Everton – Sunderland 1-3 (1-0)
gól: Röhl (43.), illetve Brobbey (59.), Le Fée (81.), Isidor (90+1.)

 

Leeds United – Brighton 1-0 (0-0)
gól: Calvert-Lewin (90+6.)

 

Wolverhampton – Fulham 1-1 (1-1)
gól: Mané (25.), illetve Robinson (40+3., 11-esből)

 

később:
18.30: Newcastle United – West Ham United

