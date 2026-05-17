Bruno Fernandes gólpasszrekordja is kellett a MU bronzérméhez

A meccs egyik hőse Bruno Fernandes volt, aki Bryan Mbeumo sorsdöntő gólját készítette elő a 76. percben, s ez volt az idénybeli 20. gólpassza.
Ezzel a portugál középpályás beállította a ligarekordot, amelyet immár hármasban tart Thierry Henryval (2002-2003) és Kevin De Bruynével (2019-2020).
Ha az utolsó fordulóban a Brighton ellen is ad asszisztot, akkor egyedüli rekorder lehet.
Az MU 68 pontnál tart, és hat ponttal előzi meg a negyedik Aston Villát.
20 – Bruno Fernandes has now equalled the record for most assists in a Premier League season (20), levelling Thierry Henry in 2002-03 and Kevin De Bruyne in 2019-20. Treble. pic.twitter.com/a8VNUv5sbz
— OptaJoe (@OptaJoe) May 17, 2026
Premier League, 37. forduló
Manchester United – Nottingham Forest 3-2 (1-0)
gól: Shaw (5.), Cunha (55.), Mbeumo (76.), illetve Morato (53.), Gibbs-White (78.)
Brentford – Crystal Palace 2-2 (1-1)
gól: Ouattara (40., 88.), illetve Sarr (6., 11-esből), Wharton (52.)
Everton – Sunderland 1-3 (1-0)
gól: Röhl (43.), illetve Brobbey (59.), Le Fée (81.), Isidor (90+1.)
Leeds United – Brighton 1-0 (0-0)
gól: Calvert-Lewin (90+6.)
Wolverhampton – Fulham 1-1 (1-1)
gól: Mané (25.), illetve Robinson (40+3., 11-esből)
később:
18.30: Newcastle United – West Ham United