kapufamagyar péternerpető péter
Belföld

Pető Péter: És te hol voltál a rendszerváltáskor? És hogyan veszti el a nyelvét, és némul meg a Fidesz?

24.hu
admin Pető Péter
2026. 05. 17. 15:10
24.hu
Magyar Péter abszolút filmszínháza, ami radikálisan alakítja át a politikai képzeletünket, a Fideszt fenyegető beszédképtelenség s kórházban töltött rendszerbúcsúztatás – minderről s még Hatvanról is ír ezúttal szerzőnk. Ez a szöveg a Kapufa című hírlevél egyik darabja. Ezt a 24 Extra legalább Közép csomagra előfizető olvasói kaphatják, ha feliratkoztak rá. Ezúttal a nekik május 13-án kiküldött szöveget mutatjuk meg itt. A hírlevél futballról, utazásról, ételekről, könyvekről, politikáról, médiáról és újságírásról beszél.

Már most mondom: arról írok majd cikket, hogy milyen radikálisan alakítja a politikafogalmunkat s képzeletünket Magyar Péter abszolút filmszínháza, amely innovációként bámulatos gyorsasággal írja felül Orbán Viktor árstopos csirke far-hátját, amely bámulatos gyorsasággal írta felül Gyurcsány Ferenc korábbi modernizációs narratíváját.

Tudom, hogy könyörtelen, traumagazdag bevezetést rögzítettem ide, ám ezt még súlyosbítom azzal, hogy, ugye, nem is most magyarázom majd el, mit állítok ezzel, hanem csak a következő hetekben megjelenő újságcikkben, amelyet leginkább azért harangozok be, hogy végül meg is írjam. Fegyelmem lélektana ragaszkodik ahhoz, hogy a vállalást teljesítsem.

Persze írnám már most is, de egyelőre egotripre kényszerülök, mert gyorsan fáradok még napközben.

Könnyebb az életemmel történtekről fecsegnem, mint gondolataimat mondatokig simítani úgy, hogy közben hozzáférhetők maradjanak. Így egyelőre részletesen nem beszélem el azt a politikai technológiát, amelyet unikális hatékonysággal használnak Magyarék: úgy teremtették meg a hétvégén a rendszerváltás szimbólumrendszerét, hogy közben könyörtelen tudatossággal lehetetlenítik el a Fidesz nyelvét.

Azért nyelvet és nem politikát írok legelébb, mert nincs politika, amíg valaki nem tud megszólalni. Az elnémulás a legkegyetlenebb, legkínzóbb politikai halál. Elvégre már segélykiáltást sem enged.

Politikai értelemben hallatlanul izgalmas a Fidesznek e kihívása, ha ez ma a társadalomnak még annál is kisebb részét érdekli is, mint a holografikus elv és az unitaritás közötti konfliktus a fizikában. Egyszerűen nem látható jelenleg, hogyan talál nyelvet a beszédhez a Fidesz, milyen jelentéseket lesz képes a szavakhoz társítani, miként lehet egyáltalán képes úgy szólni, hogy a beszédnek haszna, ne ára legyen.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Radnóti Sándor: Orbán nagyon feltápászkodékony, de ebből nem fog feltápászkodni
Elárulta az ETO edzője, hol folytatja a pályafutását
„Előfordult jó párszor, hogy majd összecsináltam magam, de mész, mert menni kell” – P. Tamás négy éve szolgál önkéntesként az ukrán fronton
10 kérdés, amivel megtudhatod, mennyire ismered az Országház titkait
„Amint meghallják, hogy esküvő, rögtön emelik az árakat” – szükség van még esküvői szolgáltatókra?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik