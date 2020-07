Fluor Tomi: Fogalmam sincs, mit takar a garázskoncert, de izgatottan várjuk a részleteket

A lapunknak nyilatkozó zenészek alapvetően ígéretesnek tartják a kormány által bejelentett támogatást, de szerintük nagyon sok múlik a megvalósításon. Fluort, Majkát, Lovasit és másokat is megkérdeztünk, mit gondolnak a garázskoncert-sorozatról.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, amit már egy ideje sejteni lehetett: a régióban új erőre kapó járvány miatt a kormány augusztus 15. után sem oldja fel a zenés rendezvényekre vonatkozó korlátozásokat, így a nyár végén sem lehet 500 fősnél nagyobb koncerteket tartani. Ez azt jelenti, hogy az idei fesztiválszezon maradéka is megy a levesbe, a szervezők sorra le is mondták az augusztus utolsó hétvégéjére időzített fesztiválokat, többen arra kérve a közönséget, hogy ha van rá módjuk, támogassák őket azzal, hogy nem vagy csak részlegesen váltják vissza a jegyeiket.

Arról a múlt héten írtunk bővebben, hogy ez milyen nehéz helyzetbe sodorja a fesztiválokra és nagy koncertekre berendezkedett zenekarokat és a velük dolgozó háttérembereket, akiknek így nemcsak egy szezonjuk ugrik, de másfél éves kiesést kell átvészelniük. A probléma súlyosságát a kormány is érzékelte, mert csütörtökön nemcsak a korlátozások meghosszabbításáról döntött, de bejelentett egy komoly, 5,3 milliárdos mentőcsomagot is: Gulyás erről annyit árult el a Kormányinfón, hogy a zeneipar megsegítésére egy garázskoncert-sorozatot indítanak, amely biztonságos körülmények között igyekszik segíteni a zenészeket és a szakma háttérdolgozóit, komoly anyagi segítséggel megtámogatva munkájukat. Sok részlet nem derült ki, de annyi még igen, hogy az összegből 800 millió forint kifejezetten cigányzenészek támogatására megy. Népszerű fesztiválzenekarok frontembereit kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak első hallásra a frissen bejelentett tervről, és hogy mennyire enyhítheti egy ilyen kezdeményezés az iparágat immár bő fél éve sújtó válságot.

A háttérembereket kell támogatni

Fogalmam sincs, hogy mit takar a garázskoncert, így elsőre furán hangzik, de izgatottan várjuk a részleteket

– mondta a 24.hu-nak Fluor Tomi. Neki amúgy az a sejtése, hogy nem pusztán online közvetített garázskoncertekről, hanem ennél összetettebb dologról lesz itt szó, csak egy olyan ember, aki nem nagyon ért a zenéhez, nyilván nem igazán tudja részletesen elmesélni. A kiindulási pont mindenesetre furcsa a Wellhello egyik frontembere számára, mert kicsit úgy hangzik, mintha a zenészek nem akarnának koncertezni, és ez valamiféle ösztöndíj lenne, hogy „koncertezzetek, légyszi!”. Pedig nyilván nem az a baj, hogy nem akarnak a zenészek koncertezni, hanem hogy nem tudnak.

Fluor szerint az viszont jó jel, hogy az illetékesek az elmúlt időszakban megkérdeztek nagyon sok kiadót, zenészt és zeneipari szakértőt, akik tényleg képben vannak.

„Szóval ebből lehet jó dolog is, nyilván csak akkor, ha megfogadnak valamit ezekből a javaslatokból. Mi azt javasoltuk, hogy a háttéremberek legyenek fókuszban, őket támogassuk, amennyire lehet. Mert szerintem nem is frontembereket kell támogatni, nem a Diazt, a Fluort, a Majkát, vagy a Marsalkó Dávidot, hanem a háttérembereket, akik nélkül az egész zeneipar nem tud abban a minőségben működni, mint eddig. Mi természetesen egy forintot sem fogadnánk el ebből, a crew-nak viszont hatalmas szüksége lenne rá. Ahhoz kell támogatás, hogy akár a menő zenekarok meg tudják tartani a pofi fénytechnikusokat, hangtechnikusokat és másokat” – mondta Fluor, aki szerint ha ez nem sikerül, pályaelhagyók lesznek olyan tehetségek, akik sokkal többre hivatottak. Mert senki nem vágyik a teljes létbizonytalanságra, miközben telnek a hónapok, és enni kell, meg a családot is eltartani. „Tényleg kevés a jó szakember és nagy baj lenne, ha ők elmennének árufeltöltőnek.”

A támogatás elbírálása persze nagyon nehéz ügy. Fluor úgy tudja, hogy érkezett huszonpár ötlet ennek szempontjaira.

„Nagyon kíváncsi leszek, hogy mik azok a szempontok, amik alapján mondjuk egy Győzike már nem kap pénzt arra, hogy az új BMW-jéből nehogy hiányozzon a vezetőkesztyű” – mondta Fluor, utalva arra, hogy ilyen hibák előfordultak tavasszal, amikor botrány is lett az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) rendkívüli szociális támogatásának névsorából.

„Még új a helyzet és nehezített a pálya mindenkinek, így a megfelelő szabályrendszer kidolgozása még egy olyan kormánynak is kihívás lenne, amelyik jobban a zeneipar sorsába. De az már biztató, hogy volt szándék arra, hogy hozzáértők foglalkozzanak a dologgal.”

Az ördög a részletekben rejlik

A méltányos elbírálás fontosságát hozta fel Majka is a 24.hu-nak adott rövid és velős válaszában:

Sajnálom, hogy nem lehet zenés rendezvényt tartani, de örülök, ha van támogatás azoknak akik TÉNYLEG rászorulnak… Ámen

Ez nem is meglepő, hiszen emlékezetes, hogy az EJI- és Artisjus-támogatások fölötti felháborodást nagyrészt épp Majka generálta azzal, hogy gusztustalannak és szánalmasnak nevezte a listát. Később lapunknak adott interjújában fejtette ki, pontosan mi akasztotta ki.

Ebben a kérdésben volt is facebookos csörtéjük Lovasi Andrással, akinek szintén kikértük a véleményét. Őt ugye nemcsak zenészként, de a Fishing on Orfű alapítójaként is érzékenyen érintette a csütörtöki bejelentés. Alapvetően ő is ígéretesnek látja a felvázolt terveket, de azért felhívta a figyelmet a potenciális veszélyekre és a részletek fontosságára:

Sajnos most hirtelen nincs időm átolvasni a programjukat , de a „garázskoncert” mint koncepció jól hangzik. Nyilván az ördög a részletekben rejlik, és 5 milliárd forint, ha nem a szokásos kedvezményezetti kör kapja (például Mészáros Family Band), még akár valódi segítség is lehet. Amennyire tudom, Demeter Szilárd – nagyon helyesen – egyeztetett a szakmai szervezetekkel, tőlünk a Fishing on Orfű csapatától egy előzetes becslést kértek a várható veszteségeinkről.

Bizakodó hangot ütött meg Horváth Boldi, alias Szerecsenkirály, a Kelemen Kabátban énekese is, aki már jó ideje sejtette, hogy nem fogják feloldani a tiltást, így a traumán már túl van.

Alapvetően egy optimista ember vagyok, de már márciusban is nagyjából ezt a forgatókönyvet tippeltem meg. Szóval túl sok józanul gondolkodó zenészt ez a fejlemény nem igazán lep meg

– mondta az énekes, aki örül a mentőcsomag bejelentésének, és kíváncsian várja a részleteit. Szerinte első hallásra ez nem egy olyan összeg, amit ki lehetne röhögni, mert ennyiből nagyon sok kis és közepes zenekarnak lehet életmentő támogatást nyújtani.

Az online koncerteknek van olyan formája, amiben ő sem szívesen venne részt, de úgy látja, hogy egy technikailag megfelelően kivitelezett és látványos dolog akár nagyon jól is elsülhet. „Láttunk már olyat, hogy egy ilyen kezdeményezés félrement, ez mindig benne van a pakliban. De várjuk meg a részleteket. Személy szerint nagyon örülök, hogy nemcsak annyit jelentettek be, hogy minden marad a régiben, de anyagi szempontból kaptunk egy kis reménysugarat arra: talán még fogunk dolgozni ebben az évben. Nemcsak stúdióban, hanem – amit a legjobban szeretünk – koncerten is.”

Van, aki visszament sörfőzőnek

A támogatás beindítása azért is volt már nagyon időszerű, mert sok zenekar borzasztó nehéz helyzetbe került. „Az egyikünk visszament sörfőzőnek, a másik fotográfus lett, az egyik road kolléga épp nálunk szereli a vizet, és próbálok így segíteni neki, de lassan nem lesz miből segíteni, a próbatermet fel kell mondanunk, a bérelhető buszokat most adják el a bérbeadók” – írta például kérdésünkre az Intim Torna Illegál, amelyet azért is érintett különösen érzékenyen a járványhelyzet, mert az idén tartotta volna a tízéves jubileumi turnéját.

Mint a zenekar írja, erre a kiemelt évre már tavaly felkészült a zenekar, és fénytechnikába, valamint hangtechnikába is sok pénzt fektetett. Tehát közel 50 millió forint bevételre számított a produkció, amelyből normálisan fizethette volna a hangtechnikust, fénytechnikust, roadokat, menedzsmentet, kommunikációs szakembert, a kollégák szállítására megfelelő busz bérleti díját, felszerelés tárolására alkalmas termet, könyvelőt, különféle céges adókat, Artisjus-hozzájárulásokat. „Mivel télen nem nagyon van bevétel a klubkoncertekből, ezért a zenekar a nyári bevételből fedezi a költségeket a következő nyárig. Nagyon örülünk bármilyen támogatásnak, amit kaphatunk” – írják, hozzátéve, hogy egy ilyen szintű zenekarnak, mint az Intim Torna Illegál, több tízmilliós támogatásra van szüksége ahhoz, hogy fenn tudja tartani a zenekarra épülő szakmákat, vállalkozásokat, fizetéseket.

Az Arénában lehet?

A zenés rendezvények létszámstopjának pontos kereteiről amúgy még zajlanak a viták. Nem sokkal a kormány bejelentése után meghirdették például az Apostol zenekar 50 éves jubileumi koncertjét az Arénába, ami nyilvánvalóan jóval meghaladja majd az 500 főt, ráadásul zárt térben. A szervezők arra hivatkoztak, hogy az esemény „létszámkorlátozás nélkül, zárt térben megtartható, mivel ez az esemény, olyan rendezvénynek minősül, amely ültetett nézőtérrel rendelkezik.”

Schiffer András pedig arról posztolt a Facebookon, hogy a hatályos jogszabályokból szerinte nem vezethető le a totális fesztivál-tilalom. A rendelet szövegéből szerinte az következik, hogy „a fizikailag egymástól elkülönült helyszínekre szervezett olyan fesztiválokat, ahol az egyes helyszíneken egy időben nincsenek többen 500 főnél, bizony meg lehet tartani. Főleg amikor egyes helyszíneken a főszolgáltatás még csak nem is a zeneszolgáltatás. Jó volna, ha a kormány ezt a megszorító értelmezést alkalmazná, mert még így is művészek, kisvállalkozások, kistelepülések sokaságát lehetne megmenteni.” Akad is olyan kisebb fesztivál, amelyik a kormánydöntés ellenére sem lett lefújva. Az augusztus 20-i hosszú hétvégére meghirdetett Fekete Zaj bejelentette, hogy megrendezik a fesztivált, de az eddigieknél kisebb befogadóképességgel

Kiemelt kép: Mint Images /AFP