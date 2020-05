Majka: Ha valaki tizenmilliós autóval jár, az szerintem ne folyamodjon segélyért, és főként ne kapja meg

A szociális támogatásért folyamodó zenészek névsorán felháborodó előadó némely embert inkább ügyeskedőnek nevezne közülük, mint előadóművésznek vagy zenésznek. Interjú.

Nagy port kavart a héten, amikor Majka „gusztustalannak és szánalmasnak” nevezte a rendkívüli szociális támogatást kapott zenészek névsorát, miután nyilvánosságra került, hogy kik kaptak rendkívüli szociális támogatást az Artisjus és az Előadóművészeti Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) keretéből.

Majka szavaira azóta többen is reagáltak. Például Kállay-Saunders András, aki szerint az ítélkezés előtt észre kéne venni, hogy Magyarországon egy ismert ember nem feltétlenül milliomos, és Lovasi András, aki „igazi házmestertempónak” nevezte azt, ahogy „az ország legjobban fizetett celebje mások pénztárcájában kutakodik”. Majkát a Messengeren kérdeztük, változott-e a véleménye a reakciók hatására.

Mit szólsz Lovasi reakciójához?

Lovasi reakciója, az a Lovasi reakciója. Neki ez a véleménye. Az is lehet hogy ő egy sajtó által eltúlzott, és elferdített cikket olvasott. Bárhogy is van, nem hiszem, hogy nekem foglalkoznom kéne vele.

És szerinted miért gondolhatja úgy, hogy te a kollégáid zsebében turkálsz?

Azért gondolja, hogy a kollégáim zsebében turkálok, mert ott turkálok. Csak van, akinek nem fér bele a zsebébe a kezem a sok pályázaton szerzett pénztől. Milyen ember az, aki meg tudná venni, de inkább megeszi a fél tányér ingyen levest azok elől akik, éheznek ? Khm….

Szerinted lehetett-e tudni előre , hogy ilyen „morzsa” pénz lesz csak kiosztva?

Összesen hatvanmillió lett kiosztva. Nem tudom volt-e olyan kitétel, hogy ennyi szerző kell, hogy kapja, vagy lehetett volna az is, hogy csak a harmada vagy a fele kap nagyobb összeget, akik igazából rászorulnak.

Vajon akkor is pályáztak volna azok, akik nem feltétlen szorulnak rá, ha tudják, hogy csak ennyi pénzt kapnak?

Maguktól kellett beírni egy összeget, hogy mit gondolnak, mennyi pénz járna nekik. Ez megérne még egy szép misét, hogy vajon ki mennyit írt be. Nem az a kérdés, hogy ki van rajta a listán, hanem az, rászorul-e. Itt értik direkt félre az emberek, amit mondtam. Nem tudod pontosan, hogy kinek mennyi pénze van, de azt tudjuk, hogy némelyik szerző nagyobb bajban lehet, mint egyes emberek a listán. Nem számlákkal, papírokkal kell ezt bizonygatni, a számlák és papírok országában, hanem elég, ha ismerjük az illetőt. Ha valaki februárban még tévében, jó pozícióban szerepel, vagy valaki tizenmilliós autóval jár, legújabb iPhone van a kezében, az szerintem ne folyamodjon segélyért, és főként ne kapja meg.

Mennyire szerencsés így egyedüliként beleállni a szakmába, aminek te is szerves része vagy?

Szerencsés-e beleállni a szakmába? Én némely embert inkább ügyeskedőnek neveznék erről a listáról, mint előadóművésznek, vagy zenésznek. Van, aki évek óta a felvett támogatásokból finanszírozza nem létező karrierjét. Ha ezek az emberek lennének a szakma, akkor én nem tartozom oda.

Lehetnek ennek negatív következményei számodra ?

Mindig vannak negatív következményei. Például elbaszom a saját napom. De példát akarunk mutatni. Csütörtökön láttam a Facebookon egy fényképet a Lotfi Begi és Andro által indított kezdeményezésről, hogy összegyűjtöttek ötmillió forintot a könnyűzene háttérdolgozóinak. Hozzá is tettem 500 ezret. Ezzel is azt szeretném bizonyítani, hogy nekem nemcsak a szám jár, hanem cselekszem is.

Kiemelt kép: Neményi Márton /24.hu