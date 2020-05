Survivor biztos nem lesz idén, de az X-Faktor sorsa még mindig bizonytalan

Az RTL Klub vezérigazgató-helyettese és programigazgatója, Kolosi Péter adott interjút az Indexnek, amiben hosszabban beszélt, milyen hatásokkal kell számolniuk a veszélyhelyzet miatt.

Kolosi többek között azt is elmondta, hogy számítottak rá, hogy az RTL Klub nézettsége vissza fog esni. Az utolsó két hétben egy szombatot kivéve a konkurencia, a TV2 nyerte a főműsoridőt. Az RTL Klub sikernek könyvelte el a Drága örökösökkel és az Álarcos énekessel a hamarabb véget ért tavaszi szezont.

Bőven volt annyi sikeres tartalom a képernyőn, hogy ebben a helyzetben azt mondhassuk, ha az őszt is kifejezetten erősen szeretnénk, akkor most vissza kell vennünk, és tulajdonképpen ez is történt. A mi értékelésünkben annyi történt, hogy egy csonka tavaszi szezon valósult meg, aminek egyszer csak hirtelen, valahogy úgy április végén, vége lett