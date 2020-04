Ingyenes, virtuális filmfesztivállal készül a YouTube

A világ legnagyobb filmes seregszemléinek, köztük a cannes-i, a torontói, a velencei és a berlini filmfesztiválnak a közreműködésével valósul meg májusban a We Are One: A Global Film Festival elnevezésű ingyenes, virtuális rendezvény a YouTube videomegosztó portálon. A május 29-én kezdődő tíznapos filmfesztivált a New York-i Tribeca Enterprises szervezi és a youtube.com/weareone oldalon lesz elérhető – írja a Variety.

A világ húsz legjelentősebb filmfesztiválja, köztük a Tribeca, a Sundance és a Berlinale programjából szemezgető virtuális filmmustra keretében a felhasználók reklámok nélkül élvezhetik a játékfilmeket, rövidfilmeket, dokumentumfilmeket és a különböző kerekasztal-beszélgetéseket. A szervezők a következő hetekben fogják közzétenni a részletes programot.

A június 7-ig tartó virtuális filmszemle jótékonysági kezdeményezés is egyben: a nézőknek lehetőségük lesz adományokkal segíteni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a különböző regionális szervezetek koronavírus-járvány elleni harcát.

Kiemelt kép: AYTAC UNAL / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP