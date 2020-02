A Queen újra előadta a legendás Live Aid-műsorát az ausztrál tűzvész áldozataiért

Az Adam Lamberttel kiegészült Queen 75 ezer ember előtt lépett fel a Sydneyben rendezett nagyszabású jótékonysági koncerten.

A tízórás koncerten tízmillió ausztrál dollárt gyűjtöttek a bozóttüzek által elpusztított közösségek részére, és az esemény fénypontja a Queen fellépése volt, amely az 1985-ös Live Aiden eljátszott, 22 perces műsorát adta elő újra. A zenekar eredeti felállásából már csak Brian May és Roger Taylor maradtak, Freddie Mercury helyét pedig az egykor az American Idolban feltűnt Adam Lambert vette át, aki 2011 óta énekel a Queennel, mellyel rendszeresen turnézik. A koncerten elhangzott a zenekar legtöbb ikonikus slágere, így a Bohemian Rhapsody, a Radio Ga Ga, a We Will Rock You és a We Are The Champions, írja a BBC. A legendás koncertrészletet a Bohém rapszódia című filmben is újraforgatták a film színészeivel.

A Fire Fight Australia koncerten fellépett még Alice Cooper, Michael Bublé, k.d. lang, Ronan Keating is, olyan ausztrál előadók mellett, mint a 5 Seconds of Summer, Tina Arena, az Icehouse és Olivia Newton-John. Az ausztrál bozóttüzekben eddig összesen 33 ember vesztette életét, és 11 millió hektár terület pusztult el.

Kiemelt kép: PETER PARKS / AFP