Nincs olyan, aki ne találna magának elfoglaltságot az idei Ördögkatlanon

Július 30. és augusztus 3. között rendezik meg a 12. Ördögkatlan Fesztivált. Az öt nap alatt több mint félezer programon lehet részt venni Kisharsányban, Nagyharsányban, Beremenden és Villánykövesden, mi most ezekből szemezgettünk.

Szegfűtánc

A XX. század egyik legfontosabb táncművésze volt Pina Bausch egészen 2009-es haláláig. Egyik leghíresebb tánca az 1982-ben színpadra állított Szegfű. Ez megjelenik Wim Wenders Pina című filmjének egyik jelenetében is, ahol libasorban mennek a résztvevők, miközben a Szegfűben előadott évszakokat jelző gesztusokat jelelik le Louis Armstrong & His Hot Five West End Blues című dalára. Ha ez kicsit bonyolult, akkor itt van a segítség:

Később a Pina Bausch Alapítvány világszerte arra kérte az embereket, hogy táncolják el az ikonikussá vált jelenetet, ezt lehet majd valószínűleg megtenni az Ördögkatlanon is, azon belül Nagyharsányban. A táncokat majd táncosok tanítják be a helyszínen, és az egész települést körbejárják majd azután. Érdekes élmény lesz annyi résztvevővel.

Kodály Zoltán: Háry János

Egészen különleges élmény – még azoknak is, akik nem szeretik a komolyzenét –, ahogy a fűben ülve több ezer ember néz egy előadást a beremendi Megbékélés kápolna előtt. Idén Kodály Zoltán klasszikusát, a Háry Jánost adja elő a Szolnoki Szimfonikusok Zenekar és a Nemzeti Filharmonikusok Kórusa.

Díszvendégek

Minden évben vannak díszvendégek. Idén a filmrendező Reisz Gábor, a Jelenkor Kiadó és a Hagyományok Háza.

A VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan és a Rossz versek rendezőjével – aki olyan kollégáit követi a díszvendégek sorában, mint Tarr Béla, Jancsó Miklós, Hajdu Szabolcs – lesz beszélgetés, levetítik a két filmjén kívül a tízrendezős Nekem Budapestet is, amely felvonultatja Reisz szkeccsét is. Reisz emellett fellép zenekarával, a Van filmzenekarral is, amely mindkét saját nagyjátékfilmjének a zenéjét szolgáltatta. Az együttes legújabb klipjének éppen most volt a premierje nálunk.

Klippremier a Rossz versek filmben nem, de albumon szereplő dalhoz A Bizonytalan a film fontos dalának készült, de végül nem került bele. A miértekről is mesélt a rendező.

A Jelenkor Kiadó saját szerzőit viszi a fesztiválra, akik pedig saját és más kedvenc verseiket viszik magukkal. Így lesz ott Babiczky Tibor, Simon Márton és Szabó Imola Julianna. Peer Krisztián az Elavult nevű formációjával lép fel, Boldizsár Ildikó Hamupipőke Facebook-profiljáról is mesél, Tompa Andrea Omerta című regényéből pedig felolvasószínházi előadással készülnek a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészei.

A Hagyományok Háza Kárpát-medencei néphagyományt felölelő programokkal készül, de szervezésükben lesz Szalóki Ági koncert mezőségi asszonyokkal kiegészülve, Berecz András különleges színházi-népzenei előadása, a Katlan szervezésének köszönhetően itt fog fellépni Dés László, Halász Judit és a Budapest Klezmer Band is.

Hamvas Béla – k2 Színház: Karnevál

Ha csak egy programot nézhetnénk meg, biztos ez lenne. Hamvas Karneválja hétkötetes, szóval igencsak grandiózus alkotás, és nem lesz ez máshogy a k2 „színpadra állított” verziójával sem. A társulat – amelyre érdemes egyébként is figyelni az évad közben is, elég csak a Züfec illetve a Bakfitty darabjaikat említeni – egy

hat-nyolcórás, „vándorlós” előadást készít a Karneválból.

Színház

Maradva a színházi előadásoknál, jónak ígérkezik a Vecsei H. Miklós és ifj. Vidnyánszky Attila fémjelezte Sztalker Csoport Vízkeresztje, amit egyébként a Zsámbékon és a Gyulai Várszínházban is meg lehet majd nézni a nyáron. De színházi előadásokból még rengeteg lesz, tényleg csak párat kiemelve

a Szkénéből A lány, aki hozott lélekből dolgozott, A halottember;

az Örkényből Az ​üvegbura, A dohány utcai seriff;

Dollár Papa Gyermekeitől az Árvácska;

a Titkos Társulattól a Díszelőadás;

Vecsei H. Miklós József Attila-estje, a Mondjad, Atikám!, és Udvaros Dorottya Ady-Pilinszky-estje is.

Koncert

Koncertekből sem lesz hiány, fellép a 30Y, a Rájátszás, a Kiscsillag, a Péterfy Bori & Love Band, a Quimby, a Fran Palermo, a Besh o droM, a Budapest Klezmer Band Falusi Mariann-nal, Dés László, a Qualitons stb.

De tényleg több mint félezer program lesz, a fent leírtak ennek csak egy kis szelete, szóval érdemes az Ördögkatlan honlapján is körülnézni.

