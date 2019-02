Rengetegen nézték a hétvégén Dobó Kata Kölcsönlakását

Bugyuta vígjátékkal, horrorral még mindig nagyot lehet menni a magyar mozikban.

Bár az észak-amerikai mozis piac tizenöt éves mélyponton van túl az elmúlt hétvégi mozis bevételek tekintetében, itthon nem volt ilyen gond az elmúlt hétvégén. Ez nem meglepő, hiszen a magyarok szokásosan tódulnak a hazai vígjátékokra, akármit írjon is a kritika. Márpedig a Kölcsönlakást minden szakcikk lehúzta, reagált is olyan indulattal és öntudattal a stáb, amilyet a Pappa Pia óta nem látott a világ – mondjuk egyéb tekintetben is sokan hasonlították egymáshoz a két filmet. Akárhogy is, Dobó Katának nincs oka panaszra, a filmet ugyanis közel hatvanezren, egész pontosan 57 ezren nézték meg a hétvégén, ami szép eredménynek számít, és amivel nézőszám tekintetében az élen áll.

Dobó Kata: Megcsináltam egy csomó filmet és darabot, amit nem néznek meg, akik kritizálnak Andy Vajna csak egy volt abból az öt emberből, aki arról döntött, hogy a színésznő filmjére pénzt kap a Magyar Filmalaptól.

A bevételi számokat nézve a Kölcsönlakást megelőzte a James Cameron produceri kreditjével és Robert Rodriguez rendezésében készült Alita: A harc angyala, ám a film nézőszámban néhány száz fővel elmaradt Dobó Kata vígjátékától. Alighanem némi jegyár-tiszteletjegy zsonglőrködés áll a háttérben, akárhogy is: az Alita 94, a Kölcsönlakás 84 millió forintot hozott, miközben nézőszámban mindössze négyszáz főnyi különbség van a két film között.

A toplista harmadik helyén nem meglepő módon szintén egy itthon hagyományosan népszerű zsáner, a horror képviseli magát a Boldog halálnapot 2-vel, ami 28 ezer nézővel, 40 millió forintos bevételt generált a magyar mozikban. Ezt a második Lego-film követi 25 ezer nézővel, az ötödik helyen pedig Mark Wahlbergék Instant családja tanyázik 23 ezer nézővel.

