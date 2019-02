Attól még, hogy Ted Bundy egy sorozatgyilkos volt, készülhet róla film

Azóta osztja meg igazán a Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile az internetet, amióta kijött a film előzetese Zac Efronnal és bemutatták a Sundance fesztiválon. A sorozatgyilkosról készült dráma Ted Bundy életét követi végig egykori barátnője, Elizabeth Kloepfer szemén keresztül. Kloepfer vakon szerette a férfit, miközben sejtette, hogy kivel él együtt. Bundy a beszámolók alapján egy kellemes külsejű és modorú férfi illúzióját keltette, de legalább harminc és akár (több) száz fiatal lányt gyilkolt meg az egyetemi évei alatt a ’70-es években.

Ted Bundy végiggyilkolta Amerikát, a rendőrség mégsem kapta el évekig Ted Bundy a '70-es években szedte az áldozatait, fiatal lányokat keresett, és a kivégzésének 30. évfordulójára több film is készült az életéről.

Az Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile című filmben pedig sokan éppen azt kritizálják, hogy nem hívja fel kellően a figyelmet a produkció Bundy kegyetlenségeire, és nagy szerepet kap a vonzó oldala. És különben is, Zac Efron túl jól néz ki ehhez. A trailer tényleg szerencsétlenül súlyoz (Efron kockás hasa aztán már tényleg fölösleges), viszont a rendező, Joe Berlinger (ő jegyzi a netflixes Conversations with A Killer: The Ted Bundy Tapes című doksit is) minden körülmények között megvédte az alkotását:

Azt hiszem, az egy nagyon buta és átgondolatlan hozzáállás, ha valaki egyenlőségjelet tesz Bundy dicsőítése és egy róla készült film elkészülte között

– nyilatkozta Berlinger a Bustle-nek, és hozzátette, hogy aki megnézi a filmet, az láthatja, hogy nem állítják semmilyen piedesztálra Bundyt. Bemutatják, hogy lett a pszichopata elméjének áldozata, és megkapja a büntetését a végén.

A rendező határozottan visszautasította azt a véleményt, miszerint az áldozatok és a túlélők iránti tiszteletből kellett volna kihagyni a film lehetőségét. Joe Berlinger Adolf Hitler példáját hozta fel, hogy igenis fel kell dolgozni a gonoszt. „Nagyon csúszós talajra érkezünk, ha meg akarjuk mondani egy filmesnek, hogy miről forgasson. Ez olyan, mint amikor Trump a médiát fake newsozza le” – mondta a cenzúra veszélyeiről.

Kiemelt kép: Netflix