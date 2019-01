Meghalt Tony Mendez CIA-ügynök, akit Ben Affleck alakított az Argóban

Az MTI írta meg, hogy 78 éves korában, egy marylandi idősek otthonában halt meg Tony Mendez CIA-ügynök, akinek terve alapján hat diplomatát szabadítottak ki Iránból. Mendez Parkinson-kórban szenvedett, halálhírét a családja erősítette meg.

Antonio J. Mendez 1965-ben lépett be a CIA-be, fedett akciókra specializálódott, az 1979-1981-es túszválság idején pedig hat diplomatát tudott kijuttatni Iránból a csapatot egy nem létező sci-fi kanadai stábjának álcázva. A fiktív stáb éppen az Argónak keresett helyszíneket. A történetből készült produkciót Ben Affleck rendezte, és ő is játszotta az ügynököt. Az Argót hét Oscar-díjra jelölték, amiből hármat meg is kapott.

A színész Twitteren emlékezett meg Mendezről, egy igazi amerikai hősnek nevezte, aki sosem kereste a reflektorfényt, csak az országát akarta szolgálni. „Büszke vagyok rá, hogy dolgozhattam vele, és elmondhattam az egyik történetét” – írta.

Tony Mendez was a true American hero. He was a man of extraordinary grace, decency, humility and kindness. He never sought the spotlight for his actions, he merely sought to serve his country. I’m so proud to have worked for him and to have told one of his stories. #RIPTonyMendez

— Ben Affleck (@BenAffleck) January 20, 2019