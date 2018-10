Az űrverseny csúcsán még a cigarettásdobozokról is rakéták és űrkutyák néztek vissza

Lajka és a Szputnyik volt a sláger, de a szocializmus évtizedeiben minden feltűnt a csomagolásokon, ami valaha az ég felé indult.

Autó helyett akár robogót is küldhetett volna a NASA a Holdra

Ma is szuperhősként száll fel Moszkva egére a világ első űrhajósa

Az Egyesült Államok és a Szovjetunió közel két évtizeden át, a Szputnyik-1 Föld körüli pályára állításától az 1975 júliusában tartott közös szovjet-amerikai repülésig tartó versengését számtalan érdekes, vagy épp szürreális epizód színesítette: az amerikaiak a fura holdautóálmok egyike helyett például akár vicces robogót is küldhettek volna a Holdra, a szovjetek pedig pontos helymeghatározó rendszer helyett egyszerűen csak egy óraműre kötött földgömböt használtak.

A kitűzött célok – így példul az első, emberrel történő Holdraszállás – megvalósításáért küzdő két, földrésznyi országban az átlagemberek is görcsöcsen szorítottak a sikerekért, ez pedig hosszan tartó nyomot hagyott a mindennapokban is: az amerikai és szovjet játszótereken is megjelentek a rakéta alakú játékok, a Szovjetunióban azonban ennél még messzebbre mentek:

az űrben járt kutyák, űrhajósok és rakéták képe a gyufásdobozokon, cigaretták csomagolásán és a kekszesdobozokon is megjelent.

Az űrverseny csúcsán még a játszótereken is rakéták álltak Jó részük mára már eltűnt, hiszen nem voltak épp biztonságosak, de a túlélők ma is emlékeztetnek a két nagyhatalom versengésére.

Fémdoboz a csillagok közt száguldó Szputnyik-2 képével



Képgaléria:

























