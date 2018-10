Most kezdődik az igazi harc a TV2 és az RTL Klub között

Október 8-tól – de már a hétvégén is beindul az X-Faktor – olyan sűrű hetünk lesz a tévében, hogy elveszhetünk a műsorokban, és ez nem a néző hibája. A TV2 ellövi az összes töltényét az ősz közepén, a szereplők alapján december elejéig tart ki a két fő attrakciójuk, a Csak show és más semmi, illetve a Sztárban sztár, az X-Faktor pedig csak most kezd bele az előválogatókba, az élő adásig még hosszú út vezet. A jövő héten kezdődő formátumok mind külföldi licenc alapján jutottak el a magyar piachoz, így az újaknál is lehet némi fogalmunk arról, hogy mire számítsunk.

X-Faktor, RTL Klub

Amíg A mi kis falunk harmadik évada szünetel – jövőre folytatódik –, a tehetségkutató már a nyolcadik évadnál tart, és még mindig nem untuk meg. Annak ellenére térünk vissza újra és újra a formátumhoz, hogy egy-két apróságon kívül nem hozott sok újítást a rendszer. Most a zsűri is maradt, ByeAlex, Puskás Peti, Radics Gigi és Gáspár Laci mondanak véleményt, Kiss Ramóna lesz a műsorvezető. A menet szintén ugyanaz, jönnek a válogatók a fahangú szerencsétlenekkel, akiket jól kiröhöghet az ország, majd a mentorház után érünk az élő felvételekhez.

Az ember úgy érzi, hogy ebben nincs több, aztán megnézed a nézettségi adatokat: lehet, hogy mindenki fikázza, de igazából ezt nézik a legtöbben. Te kereskedelmi tévéként nem teheted meg, hogy nem csinálod, ha egyszer ilyenek a számaid.

– ezt még Herman Péter, az RTL Klub kreatív igazgatója mondta egy márciusi interjúnkban.

Amíg a magyarok nem beszélnek angolul, addig nincs mitől félnünk A magyar műsorkészítés legmeghatározóbb alakjával, Herman Péterrel beszélgettünk A mi kis falunk sikeréről, Nagy Ervinről, mint A tanárről, és arról, hogy mikor jön egy ízig vérig magyar sorozat. Spoiler: nemsokára.

Szóval Simon Cowell egyébként nem is annyira eredeti formátuma nem megy sehova, ameddig ennyi pozitív visszajelzést kap a csatorna a nézettségi adatokon keresztül. A trükk annyi, hogy az X-Faktor valóságshow-elemek segítségével mesél el nekünk személyes történeteteket, amikhez nem is feltétlenül kell egy kivételes hang. Szombattól kezdődik az éves tehetségkutató-adagunk.

Első adás: október 6, szombat, este nyolc, RTL Klub, heti műsor

Ninja Warrior Hungary, TV2

Már tavaly is volt egy Ninja Warrior, amellyel beléptünk az 1997-ben alapított klubba. Eredetileg Sasuke néven indult Japánban a műsor, és azóta rengeteg ország megpróbálta a formátumot. Az amerikai spin-off már 2009 óta fut, nálunk Till Attila, Stohl Luca és Kasza Tibor vezetik a műsort, aztán majd kiderül, hogy hogy szerepel az ügyességi vetélkedő a Survivorral szemben.

Nem is tudjuk, mennyi mindent köszönhetünk a Survivornek A modern realityk kulcsa a szigetes túlélőshow: innen indult a nagy bumm a beköltözős műsorokkal. Pedig a kezdet botrányos volt, az 1997-es Survivorből először kiszavazott játékos öngyilkos lett.

Első adás: október 8, hétfő, este hét, TV2, heti műsor

A legbátrabb páros, TV2

Na, és most jönnek a tényleg új dobások, amiket maximum a külföldi példák és a szereplők alapján lőhetünk be. Kezdjük azzal, hogy ki lesz a műsorban: Schobert Norbert és Rubint Réka, Keleti Andrea és Kovács Zoltán, Palácsik Lilla és Visváder Tamás, Pintér Tibor és Rubos Frida, Singh Viki és Csepregi Tamás, Németh Kristóf és Szikriszt Zita, Szabó Ádám és Tóth Andi. A TV2 végre felfedezte Vajna Tímea húgának tehetségét, a friss házasok elindulhatnak az országos hírnév felé.

A formátumról annyit biztosan tudhatunk, hogy egy dán licencről van szó, ami eddig egy évadot élt túl 2017-ben, az ottani Viasat3-on. A képek alapján a dánok és a magyarok is Máltára mentek, hogy mindenkiből kihozzák a rejtett félelmeiket. Az eredetihez képest annyi eddig a különbség, hogy a TV2-n két műsorvezető igazgatja a hét párost. Ha meg nem változnak az alap játékszabályok, mindig két feladat lesz, és folyamatosan távozik valaki. Keddenként jönnek Majkáék, hogy lássunk néhány ismert embert fuldokolni vagy felgyulladni.



Első adás: október 9, kedd, este hét, TV2, heti adás

Bogaras szülők, Tv2

A TV2 sorozatáról már írtunk, de csak jövő kedden indul el. Ha nagyon akarjuk, párba állíthatjuk az RTL Klubos Tanárral Ónodi Eszteréket, mivel mind a két produkció egy iskolában játszódik, szokásos iskolai helyzetekkel. A Bogaras szülők direkt kerüli a pc-t, éppen ezért bátran dobálja a náci vicceket, a meleg karaktert pedig elintézték egy virágos inggel. A holland licenc ugyanazokat a poénokat lövi el az előzetesében, mint a magyar verzió, és az is biztos, hogyan szeretik majd meg az általános iskolai mikrosztorikat, az egyedülálló anyukát alakító Téby Zitával, a furcsa, éneklő tanárnővel, Enikő nénivel (Ónodi Eszter). Csákányi Eszter és Mészáros Máté szintén játszik a sorozatban.

A TV2 sorozata annyira merész, hogy repkednek a pedofil és náci viccek Az iskolai sztorit bemutató Bogaras szülők jót akar, imádni is fogják a nézők, de volt egy-két pillanat, amikor túllőttek készítők a célon.

Első adás: október 9, kedd, este tíz, TV2, heti adás

Mit tenne a gyereked?, Tv2

A What Would Your Kid Do? brit verziója éppen ebben az évben ment, és őszintén szólva méltó utódja lehet Ördög Nóra korábbi gyerekes műsorának, a Vigyázat! Gyerekkel vagyoknak. Az angol epizódok alapján kifejezetten kedves a formátum: a lényege, hogy a szülők eltalálják, hogy döntene a gyerekük, csal vagy elmondja az igazat. Még véletlenül se szidja le senki, ha füllent, inkább nevetnek az egészen. Az a cél, hogy a szülők jól ítéljék meg a helyzeteket, és minél több pontot gyűjtsenek. A végén pedig szintén a gyerekek döntenek a nyereményekről, hogy mondjuk a turmixot vagy a gitárt viszik haza, egy luxusutat vagy egy luxus kisautót. Nem túl esélyes, hogy lesz gyerek, aki egy szuper porszívót választ majd a legmenőbb játékok helyett.

Egyedül az érthetetlen, hogy miért csak kétszer megy a műsor a TV2-n. Csak szerdán és csütörtökön adják majd, a többi napon meg lehet kavarodni. Lehet, hogy a csatorna órarendet készített a nézőknek, de rég rossz, ha ennyire szájba kell rágni a bonyolult heti műsort.

Első adás: október 10, szerda, este hét, TV2, hetente két adás.

Sztárok és párok, Tv2

Arról már tavaly írtunk, hogy Kasza Tibor Pénzt vagy éveket (Guess My Age) című műsora egyenesen ciki: a statiszták különösebb kommentár nélkül tűrték, ahogy a celebek megtippelték, hogy hány évesek. Ez a francia formátum bejött, tíz ország is megvette a jogokat, úgyhogy a kreatívok úgy gondolták, van ezen még mit csavarni, és most párokat fogunk megtippelni Kaszával.

Elképesztően lealacsonyító Kasza Tibi új műsora Ilyen szintű alázás csak szépségversenyeken van, de már az is csak a világ szomorúbb felén.

Ugyanúgy francia licencről van szó (Couple or not), és azon a játékon alapszik, mikor egy étteremben megpróbáljuk eltalálni, hogy a többi asztalnál együtt vannak-e az emberek vagy sem. A műsort olyan területeken akarták értékesíteni, ahol nagyon mennek a gameshow-k, és tessék, meg is vettünk Oroszországgal és Thaifölddel együtt. Az mondjuk egy óriási kérdőjel, hogy olyan színes lesz-e a hazai verzió, mint a thaioknál, és csak heteroszexuális párokat válogatnak-e be a készítők.

Első adás: október 10, szerda, 20.40, TV2, hetente két adás.

Csak show és más semmi, TV2

A Szenzációs négyes pepitában. A leírás alapján mindenképpen hasonlít a két műsor abban, hogy a beválogatott celebek nem feltétlenül a saját műfajukban mutatják meg magunkat. Mielőtt részleteznénk, hogy mit tudunk eddig a TV2-s show-ról, talán annyit megérdemel a Szenzációs négyes, hogy elmondjuk, lassanként meg lehet ezt szokni. Sőt, néha még kifejezetten vicces, és ez főleg a zsűrinek köszönhető. Az első adást teljes joggal szedtük szét, de azóta az élő felvételeknél tartunk, és összecsiszolódtak a szereplők.

Az RTL Klub övön aluli ütést mért a nézőkre Nem csoda, hogy Szabó Simon törölközős produkciója után még a stúdióból is kirohant a Szenzációs négyesben. Ilyen bizarr valamit rég láttunk, de Alföldi Róbert legalább visszatért a képernyőre.

A Csak show és más semmi amerikai változatát, az I Can Do Thatet 2016-ban Nicole Scherzinger nyerte, de ott csak hatan versenyeztek hat héten keresztül. Nem esett ki senki, csak a végén győzött a legjobb a megszerzett pontok alapján. Tatár Csilla, Köllő Babett, Horváth Éva, Eke Angéla, Szandi, Koholák Alexa, Vastag Csaba, Schobert Norbi, Veréb Tamás, Curtis, Pápai Joci és Baronits Gábor versenyeznek. A zsűri: Till Attila, Balázs Andi színésznő, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, ifj. Richter József, valamint Badár Tamás bűvész és humorista véleményezik a produkciókat. A műsorvezetők Liptai Claudia és Ördög Nóra lesznek. Nagyon izgalmas hét elé nézünk, hogy mihez tud kezdeni a műsor pénteken, és a Szenzációs négyest vagy ezt választják-e a nézők.

Első adás: október 12, péntek, este hét, TV2, heti műsor.

Sztárban sztár, Tv2

A csatorna nagy reménysége évek óta. Addig csinálják, amíg még körbeér a kör a magyar celebpiacon. Az ötletet egyébként az RTL Klub elől vették el, akik egy vásárolt licenc alapján akartak csinálni egy hasonló formátumot. Túl sok újat nem tudunk elmondani az idei évadról, marad minden a régiben, de mégiscsak muszáj megemlítenünk, hogy vasárnap lehet az igazi csata a két rivális között. A Szenzációs négyes nem robbantotta szét a nézettségi adatokat, úgyhogy vasárnap a TV2-n a világ szeme, hogy ki tudják használni a jól bejáratott Sztárban sztárt. A versenyzők: Hien, Odett, Sári Évi, Szőcs Reni, Tolvai Reni, Völgyesi Gabi, Burai Krisztián, Freddie, Gesztesi Károly, Kállay Saunders András, Pintér Tibor és Torres Dani. A zsűri Papp Szabi, Liptai Claudia, Majka és Stohl András lesznek.

Első adás: október 14, vasárnap, este hét, TV2, heti műsor.