Azbeszt: 19 utcában mutatták ki a szennyezést Sopronban

Tizenkilenc önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet Sopronban. Farkas Ciprián polgármester (Fidesz-KDNP) azt írta, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a MAir-Scope Kft. szakemberei. Ezek szerint azbeszt tartalmú kőzetet azonosítottak

a Tőzike utcában,

a Csőszhaz dűlőben,

a Virágvölgyi és Remetelak utca kereszteződésében,

az Erdburger dűlőben,

a Boróka utca és Hubertusz utca kereszteződésében,

a Nikolics Károly utcában,

a Borbolya köz és Rozmaring utca kereszteződésében,

a Kistómalom utcában,

a Tómalom és a kerékpárút közötti padkában,

a Sterbenz Karoly utcában,

az Ady Endre út 87. előtt,

a Dalárda utcában,

a Dorosmai és Szőlőskert utca kereszteződésében,

az Erdburger dűlő és Maurer dűlő kereszteződésében,

az Ágoston Ernő utcában,

a Papucsvirag utcában,

a Menta utcában,

a Régi Iskola soron,

valamint a Vasút soron.

Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki. Gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából.

A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik azbesztszennyezettséget mutattak ki.

Az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzúzalékot először Szombathelyen mutatták ki, majd más Vas megyei városokban is, köztük Kőszegen és Szentgotthárdon, valamint számos más helyen Nyugat-Magyarországon.

Az azbeszt rendkívül káros az egészségre, apró rostszálait belélegezve komolyan károsíthatja a légutakat és a tüdőt.