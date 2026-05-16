Buszba csapódott egy tehervonat Bangkokban, több halálos áldozat is van

Utasokkal teli buszba csapódott egy tehervonat Bangkokban május 16-án a People értesülései szerint. A balesetnek, ami egy forgalmas reptéri vonatállomásnál történt, a jelenlegi információk szerint 8 halálos áldozata és 35 sérültje van.

Az ütközés után a szerelvény egy szakaszon maga előtt tolta a síneken keresztben álló buszt, ami így több más járművet is elsodort a közelében, majd lángra kapott. A tüzet – ami teljesen kiégette a közvetlenül a busz körül levő összes autót is – azóta eloltották.

A mentőcsapatok továbbra is dolgoznak rajta, hogy kiemeljék a halálos áldozatokat a romok közül.

Nem ereszkedett le a sorompó

Egy szemtanú, Kittipong Raksa, aki a sínekhez közel parkolt, felfigyelt a közeledő vonatra figyelmeztető hangjelzésre, ám állítása szerint a sorompó, ami meggátolná, hogy a járművek a vonatsínekre hajtsanak, nem ereszkedett le.

Csattanást hallottam, nem sokkal utána pedig egy következőt. Hallottam, ahogy valami az autómnak ütközik, majd láttam, ahogy az elhaladó vonat magával sodorja a buszt

– nyilatkozta.

A baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják a helyi hatóságok.