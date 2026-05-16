„Itt vagyok a papámnál, és hallottam, hogy elesett” – 11 éves fiú mentette meg a nagyapja életét

Farkas Norbert / 24.hu
Képünk illusztráció!
2026. 05. 16. 19:19
Különleges hívást osztott meg a hivatalos Facebook-oldalán a Vas vármegyei rendőrség. A telefonhívás a segélyhívó központ egy munkatársa és egy 11 éves fiú közt zajlott, aki arra lett figyelmes otthon, hogy a nagyapja egyszer csak összeesett. A fiú észlelve, hogy baj van, azonnal tárcsázta a 112-t, majd a következő beszélgetés hangzott el:

– Jó napot kívánok, segélyhívó központ. Miben segíthetek?

– Jó napot kívánok! Itt vagyok a papámnál, és hallottam, hogy elesett. Szerintem ki kéne jönni, mert szerintem elájult.

– Nagypapádon kívül van még valaki veled?

– Nincs itthon senki, csak én.

[…]

– Oldalán, vagy a hátán fekszik a papa?

– Az oldalán.

– Levegőt vesz, emelkedik a mellkasa?

– Nem, nem. Abszolút nem!

A házhoz még a hívás közben, perceken belül kiérkeztek a rendőrök, és kórházba szállították az idős férfit.

Ez a történet is megmutatja, milyen sokat számít, ha a gyerekek már időben megtanulják, mikor és hogyan kell segítséget kérni

– írja a rendőrség a feltöltött videó mellé.

A teljes felvétel alább tekinthető meg:

