Katasztrófa, luxus, szégyen, elégtétel – elkísértük az első látogatócsoportot a Karmelitába és Rogán luxusminisztériumába

Magyar Péter felhívására rendhagyó tárlatvezetésen vettek részt civilek Orbán Viktor korábbi irodájában, a Karmelita kolostorban és Rogán Antal volt minisztériumának épületében. Az eseményt az új miniszterelnök pénteken hirdette meg azzal, hogy a cél a nyitottság és az átláthatóság erősítése. Az első látogatócsoport tagjait kérdeztük a tapasztalataikról.