Joaquin Phoenix kifestve is bemutatkozik az új Jokerként

A bohóc filmjének rendezője tett közzé egy videót, amely immár sminkkel is leleplezi a színészt.

Tavaly óta publikus, hogy a Warner Bros. külön eredetfilmet forgat a DC képregényekben (és az azokon alapuló mozifilmekben) Batman nemeziseként ismertté vált Jokerről, akinek a legújabb inkarnációját az Arany Glóbusz-díjas és háromszoros Oscar-jelölt Joaquin Phoenix fogja megformálni a produkcióban.

A filmről eddig annyi derült ki, hogy a Phoenix által alakított figura valódi neve Arthur Fleck lesz és a cselekmény azt fogja bemutatni, miért/hogyan kattan meg és válik a bűn bohóchercegévé. Az utóbb egyszerűen a Joker címet kapó eredetfilmet most szeptemberben kezdték el forgatni és a munkálatokról megjelent első képek után a forgatókönyvet társíró, illetve a produkciót rendező Todd Phillips (Cool-túra, Másnaposok-mozik) jóvoltából már egy videó is érkezett, amely Arthur átalakulását mutatja be:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Camera test (w/ sound). Joker. Todd Phillips (@toddphillips1) által megosztott bejegyzés, Szept 21., 2018, időpont: 10:00 (PDT időzóna szerint)



Mint ismert, a Joker-mozi a Warner és a DC filmes univerzumépítésétől függetlenül készül, ezért sem a Suicide Squad – Öngyilkos osztagban (és a tervek szerint a jövőbeli szuperhősfilmekben) a Jokert életre keltő Jared Leto (Rekviem egy álomért, Mielőtt meghaltam) játssza benne a főszerepet.

A 2006-os Borat forgatókönyvéért Oscar-díjra is jelölt Phillips és Scott Silver (8 mérföld, The Fighter) közös szkriptjéből készülő filmet a rendező mellett Martin Scorsese producerálja. A szereplőgárdát Phoenix mellett olyan nevek alkotják, mint a kétszeres Oscar-díjas Robert De Niro, a Golden Globe-díjas Frances Conroy (Sírhant művek, Amerikai Horror Story), valamint Brett Cullen (A célszemély, Narcos), Zazie Beetz (Atlanta, Deadpool 2) és Douglas Hodge (Robin Hood, Londoni rémtörténetek).

A már kitűzött bemutatója szerint a Joker 2019. október 4-én fog debütálni az amerikai mozikban.

Kiemelt kép: Instagram/Todd Phillips