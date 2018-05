Deadpool jelentkezett Bosszúállónak, de Vasember elzavarta

Miként megírtuk, történelmi bevétellel debütált a mozikban és a hétvégén több rekordot megdöntött a Bosszúállók: Végtelen háború, amelynek utóbb még a várakozásokat is sikerült felülmúlnia.

Az elképesztő nemzetközi sikerre reagálva a Twitteren gratulált a Marvel-hősöknek Ryan Reynolds, akinek karrierje két éve Deadpool megformálásával vett új lendületet. A gyakran a közösségi médiában is a mutánst alakító színész mellékelt egy levelet, amelyből kiderül, hogy Deadpoolként már évekkel ezelőtt megkereste Tony Starkot, hogy csatlakozna a Bosszúállókhoz, azonban Vasember ezt válaszolta:

From a guy who never knows when to quit, I’m glad you guys never did. Congrats #Avengers. pic.twitter.com/voJshTKx5E

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 29, 2018