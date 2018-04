Világszerte letarolta a mozikat a Bosszúállók 3

Film még nem nyitott úgy sem Észak-Amerikában, sem globálisan, ahogyan a Végtelen háború.

A legtöbb országban, így az Egyesült Államokban és hazánkban is a múlt héten mutatták be a mozikban a Bosszúállók: Végtelen háborút, amelynek utóbb még a várakozásokat is sikerült felülmúlnia és

három nap alatt 630 millió dollárt termelt, ezzel minden idők legjobb nyitóhétvégéjét érte el.A rekordot tavaly óta a Halálos iramban 8 tartotta 541,9 millióval, amelyet annak dacára sikerült csaknem százmillióval megjavítania a Marvel-filmnek, hogy Kínában még nem mutatták be. Ezzel szemben Vin Dieselék verdás akciómozija egy évvel ezelőtt már a kínai bevételével együtt vált rekorderré.

Kozmikus házibulit csináltak a Bosszúállók 3-ból Jön az összes haver vicceket mesélni, aztán elfogy a sör, és a buli elfárad. Kritika.

Az új nemzetközi csúcs mellett a tengerentúlon is történelmet írt Vasemberék harmadik közös banzája és

250 millió dollárral a valaha produkált legjobb észak-amerikai nyitóhétvége is a Bosszúállóké. Ezt a rekordot 2015 decembere óta a Star Wars: Az ébredő Erő tartotta 248 millióval. 200 millió fölötti bevétellel nyitni mostanáig csupán hat produkciónak sikerült. Ezek a Végtelen háború és Az ébredő Erő mellett a Star Wars: Az utolsó Jedik (220 millió), a Jurassic World (209 millió), a Bosszúállók (207 millió) és a Fekete Párduc (202 millió) voltak.

A Bosszúállók 3 miatt az Államokban nem is termett sok babér a többi produkciónak: a Box Office Mojo adatai alapján a másodiknak visszasoroló Hang nélkül is alig több, mint tízmilliót szedett össze.

A hétvégi USA TOP 10 (április 27. – április 29.):

1. Bosszúállók: Végtelen háború – Hétvégi bevétel: $250,0m. Összbevétel: $250,0m. Gyártási költség: $200m.

2. Hang nélkül – Hétvégi bevétel: $10,6m. Összbevétel: $148,2m. Gyártási költség: $17m.

3. Túl szexi lány – Hétvégi bevétel: $8,1m. Összbevétel: $29,6m. Gyártási költség: $32m.

4. Rampage – Tombolás – Hétvégi bevétel: $7,1m. Összbevétel: $77,9m. Gyártási költség: $120m.

5. Fekete Párduc – Hétvégi bevétel: $4,4m. Összbevétel: $688,0m. Gyártási költség: $200m.

6. Super Troopers 2 – Hétvégi bevétel: $3,6m. Összbevétel: $22,1m. Gyártási költség: $13m.

7. Felelsz vagy mersz – Hétvégi bevétel: $3,2m. Összbevétel: $35,3m. Gyártási költség: $5m.

8. Szűzőrség – Hétvégi bevétel: $2,9m. Összbevétel: $53,2m. Gyártási költség: $21m.

9. Ready Player One – Hétvégi bevétel: $2,4m. Összbevétel: $130,7m. Gyártási költség: $175m.

10. Traffik – Hétvégi bevétel: $1,6m. Összbevétel: $6,7m. Gyártási költség: $20m.

Kiemelt kép: Marvel Studios