Merz üdvözölte, hogy Spanyolország nem engedi be a kontinensre a Ceutára bejutókat

Friedrich Merz német kancellár pénteken közleményben üdvözölte, hogy Spanyolország nem engedi Ceutáról a jogcím nélküli bevándorlókat európai területére lépni, és felszólította Madridot, tegye biztonságossá az Európai Unió külső határát.

A kancellár egyben felszólította Marokkót, hogy haladéktalanul fogadja vissza a jogcím nélküli bevándorlókat.

Spanyol médiajelentések szerint az elmúlt néhány nap alatt több mint ötvenezer bevándorló és menekült érkezett jogellenesen Marokkóból Ceuta spanyol beékelődésbe, heves vitát kiváltva az Európai Unióban a határbiztonságról.

(MTI)