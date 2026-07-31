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Nagyvilág

Merz üdvözölte, hogy Spanyolország nem engedi be a kontinensre a Ceutára bejutókat

Abu Adem Muhammed / Anadolu via AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 31. 14:38
Abu Adem Muhammed / Anadolu via AFP
Ötvenezer bevándorló és menekült jutott be Spanyolország afrikai területére.

Friedrich Merz német kancellár pénteken közleményben üdvözölte, hogy Spanyolország nem engedi Ceutáról a jogcím nélküli bevándorlókat európai területére lépni, és felszólította Madridot, tegye biztonságossá az Európai Unió külső határát.

A kancellár egyben felszólította Marokkót, hogy haladéktalanul fogadja vissza a jogcím nélküli bevándorlókat.

Spanyol médiajelentések szerint az elmúlt néhány nap alatt több mint ötvenezer bevándorló és menekült érkezett jogellenesen Marokkóból Ceuta spanyol beékelődésbe, heves vitát kiváltva az Európai Unióban a határbiztonságról.

(MTI)

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